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Damacana su fiyatlarına zam bekleniyor

Son bir haftada döviz kurunda yaşanan değişim içme suyu üreticilerini etkiledi, en ucuz damacana fiyatı 35 liraya kadar yükseldi

08 Haziran 2023 Perşembe 09:50
Damacana su fiyatlarına zam bekleniyor

Damacana su fiyatlarına zam bekleniyor


Hayat pahalılığı, içme suyu tüketiminde büyük kentlerde her evde yoğun olarak kullanılan damacana fiyatlarını vurdu. Hızla yükselen döviz kuru, lojistik giderler ile birlikte maliyetler artarken, damacana fiyatlarına peş peşe zamlar geliyor.


2022’de su fiyatları ikiye katlanırken bu yılın başında da damacanaya markaya göre 5-8 TL arası zam gelmişti. Geçen ay da bazı markalar 7.5 TL zam yaptı. Türkiye’de 300 markanın faaliyet gösterdiği paketli su pazarında ortalama damacana su fiyatı 50 lirayı aştı. GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Bu ay ve temmuzda suya yeni zam olursa sürpriz olmaz. Su fiyatları arttıkça tüketici de yüksek fiyatlı markalardan  düşük fiyatlı su satan markalara yöneldi” dedi. Türkiye’de kişi başı yıllık ambalajlı su tüketiminin 125 litre olduğunu anlatan Kal, 2022’de ambalajlı su pazarının yüksek fiyat artışları nedeniyle yüzde 4 küçüldüğünü söyledi.


 

Anahtar Kelimeler:
ZamDamacana
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