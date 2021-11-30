Danone Türkiye’den Başkan Gerenli’ye ziyaret

Danone Türkiye firma sorumluları’nin başlattığı “” programı hakkında görüşmek amacıyla’yle bir araya geldi. Buluşmada Lüleburgaz Belediyesi ilearasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu.

Lüleburgaz Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi aileler için “Önce Anne Sütü Önce Aşı” sloganıyla hayata geçirdiği ve başvurularını aldığı “Ek Gıda ve Bez Desteği” programı kapsamında Danone Türkiye firma sorumluları Murat Günay, Pelin Aydın Şentürk ve Melisa Haçıroğlu Başkan Gerenli’ye ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet’in de bulunduğu görüşmede gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu. Samimi ortamda gerçekleşen görüşme sonrasında Başkan Gerenli, konuklarına teşekkür etti.