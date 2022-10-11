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Dar gelirli yurttaş ikinci el pazarına koştu

Kadıköy Belediyesi bahçesinde bu yıl 4’cü kez düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

11 Ekim 2022 Salı 09:27
Dar gelirli yurttaş ikinci el pazarına koştu

Dar gelirli yurttaş ikinci el pazarına koştu

Tekstil endüstrisinin oluşturduğu karbon salınımına dikkat çekerek yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine gelir imkânı sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve giysi, çanta, ayakkabı gibi hiç kullanılmayan ürünlerin yanı sıra ikinci el kıyafet, takı, oyuncak gibi eşyaların da yer aldığı Yeniden Kullanım Pazarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİYSİ BAĞIŞI

Etkinlik alanında Kadıköy Belediyesi'nin yirmi yıldır hizmet veren 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da stant açtı. Ziyaretçiler, 20 yıldır hizmet veren ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kıyafet ulaştıran Açık Gardırop’a kullanmadıkları kıyafetlerini verdi. 

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin, ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği "Okutan Kadıköy" projesi çerçevesinde bir stant da kuruldu. Ziyaretçiler, "Okutan Kadıköy" standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde bulundu.

“BİRİNCİ AMACIMIZ ÜRÜN SATIN ALAMAYAN KOMŞULARIMIZA DESTEK OLABİLMEK”

Pazarda stantları dolaşan ve alışveriş yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Birinci amacımız ürün satın alamayan,   yeni ürün satın alamayan komşularımıza destek olabilmekti. Çünkü o kadar ekonomik krizin içerisinde ki yurttaşlarımız, komşularımız kendilerine sıfır ürün alabilecek ekonomik durumlarını ne yazık ki kaybettiler. Birincisi onlara destek olmaktı. İkincisi evlerindeki bu tüketim çılgınlığından kaynaklı alınan fazla ürünlerin,  satılmasını ve o komşularımıza bir destek olmak amacıyla bunu yapmıştık. Üçüncüsü ve en önemlisi çevreye olan katkısı… Onun için biz de çok mutluyuz. Talebin artarak devam ettiğini görüyoruz. Kışın kapalı alanda bu çalışmayı bu pazarı kurmak için arkadaşlarımıza çalışmalara devam ediyor.  İlkbahardan itibaren tekrar açık alanda belediyenin bahçesinde bu pazarı kurmaya devam edeceğiz. Kışın da bu pazarı kurmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadıköy BelediyesiIkinci El Pazarı
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