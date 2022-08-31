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Dar gelirlinin 56 milyar liralık icra borcu siliniyor

Üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının faizleri başta olmak üzere, kamu kurumlarına olan su, elektrik, doğalgaz borçlarının neden olduğu icra borçları için ilk adım atıldı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:33
Dar gelirlinin 56 milyar liralık icra borcu siliniyor

Dar gelirlinin 56 milyar liralık icra borcu siliniyor

Seçim öncesi kesinin ağzını açan AKP iktidarı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ödemeyin' çağrısının arrdından, yoksul vatandaşları icralık hale getiren elektrik, su, doğalgaz ve üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının faizinin silinmesi için torba yasa hazırlanıyor. Dar gelirlilerin icra dosyalarının kaldırılmasına ilişkin iki düzenleme torba yasada yer alacak. Bu iki düzenleme ile kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar lirayı buluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icralık olan yurttaşlara borçlarını ödememelerini söylemesi ardından, hükümetin bu borçların silineceğini açıklamasıyla kulisler ısındı. Son iki haftada gündeme gelen KYK borçlarının faizinin silinmesi ve dar gelirlilerin elektrik, su gibi borçları kaynaklı icra dosyalarının kaldırılmasına ilişkin iki düzenleme torba yasada yer alacak. Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre bu iki düzenleme ile kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar lirayı buluyor.


2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim öncesi yapılacak yasal düzenlemelerde, dar gelirliler, gençler, çiftçiler gibi geniş kitleleri doğrudan ilgilendiren alanlar dikkat çekiyor. Meclis’in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim’e kadar hazırlıkların yapılması ve bazı alanlarda kanun gerektiren düzenlemelerin bir bölümünün torba teklifle Meclis’e sunulması bekleniyor. 2023 bütçe mesaisi başlamadan Ekim ayında milyonları ilgilendiren bir dizi düzenlemenin torba yasayla hayata geçirilmesi planlanıyor.

KREDİ AFFI 26 MİLYAR LİRA

İlk etapta Meclise gelmesi beklenen düzenlemeler arasında öğrenim kredileri bulunuyor. Son 11 yılda 7 kez yapılandırılan KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde yeni bir adım daha atılacak. Cumhurbaşkanı tarafından KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan anaparanın geri ödenmesini şeklinde açıklanan düzenleme kanunla yapılacak. Cumhurbaşkanının öğrenim kredisi alan 3 milyon 157 bin gencin bulunduğunu ve 26 milyar liralık yükün kaldırılacağını, önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Buna ilişkin kanun düzenlemesi sonbaharda torba yasayla gelecek. Öğrencileri ilgilendiren bir diğer düzenlemeyi intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ödemenin yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirterek, Meclisin açılacağı 1 Ekim’e işaret etti. Bu okullardaki son sınıf öğrenciler, ödeme için Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyor.


30 MİLYAR LİRALIK İCRA VE HACİZ KALKACAK

Hükümetin üzerinde çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu dar gelirlilere dönük destek paketi için de yasal düzenleme gerekiyor. Hazırlanan paketle yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim’de Meclise sunulmuş olacak, komisyon ve genel kurul süreçleri hızla tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

ENFLASYON DÜZENLEMESİ İÇİN İSTİŞARE SÜRECİ

2023 sonuna ertelenen enflasyon düzeltmesi uygulamasının öne çekilmesi için iş dünyasından gelen talepler de ekonomi yönetiminin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirterek, bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk halini aldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemediklerini, bu nedenle görüş alarak karar verdikleri söyledi. Bakan Nebati’nin bu açıklaması enflasyon düzenlemesinde yeni bir adım atılabileceğinin işareti olarak değerlendirildi. Enflasyon düzeltmesini öne çekilmesi için kanun değişikliği gerekiyor.

ARABULUCULUKTA KAPSAM GENİŞLİYOR

İşçi-işveren, ticari uyuşmazlıklarda uygulanan arabuluculuğun kapsamının ev sahibi-kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi için de yasal düzenleme gerekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğun konusu haline getirileceğini, bu ihtilafların kısa sürede ve daha az masrafla çözüme kavuşturulacağını düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıklamıştı. Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.


FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ'NE YASAL DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin Fiyat İstikrar Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni iptal etmesinin ardından bu konuda da yasayla yeni bir düzenlemeye gidilecek. Ekim ay1nda Meclis in açılmasıyla birlikte sunulması beklenen yasa teklifi nde bununla ilgili bir maddenin yer alması bekleniyor. CHP, Kararnamenin anayasa aykırı olduğunu belirterek, AYM’ye başvurmuştu. AYM, oy çokluğu ile anayasaya aykırılık kararı vererek, iptal etti. İptal gerekçesinde “kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” denildi.
 

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Kyk BorcuTorbaTorba YasaAnkara
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