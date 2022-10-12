

Dar gelirliye tatil haram oldu | Çadıra bile vergi geliyor



Hayat pahalılığı Türkiye'de yoksul sayısını hızla artırıyor. Pırlanta ve mücevherden vergi alamayan ekonomi yönetimi, yoksul vatandaşların ve özellikle gençlerin tatil için tercih ettiği pansiyon, yayla evleri ile çadırlı tatil seçeneğini vergiye bağladı. Artık otel, pansiyon, yayla evi gibi tesislerden alınan vergiye 1 Ocak 2023 itibarıyla çadır, karavan, bungalov gibi konaklamalar da tabi olacak.



Konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Geceleme işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması konaklama vergisine tabi olacak. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.



DÜĞÜN, SÜNNET VERGİ KAPSAMINDA OLMAYACAK

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce ertelenen konaklama vergisinin nasıl uygulanacağını hazırladığı tebliğ taslağıyla tek tek anlattı. Konaklama Vergisi Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak.

Bu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

1 OCAK 2023’TE BAŞLAYACAK

YEME-İÇME-HAVUZ- SPOR TÜM HİZMETLER TABİ TUTULACAK

Konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 2019 yılında çıkarıldı ancak uygulaması yapılan değişiklikle ertelendi. 2021 yılındaki 7338 sayılı yasaya göre konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da verginin uygulamasına açıklık getirdi. Tebliğ taslağına göre geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılması vergilendirmeyi etkileyemeyecek. Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılan konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Bu çerçevede, oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girecek. Örneğin bir pansiyonda oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmeti, düzenlenen konaklama faturasında ayrıca gösterilse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlense dahi, geceleme hizmetiyle birlikte pazarlandığı veya satıldığı için tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet konaklama vergisine tabi olacak. Ancak termal otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde bu hizmet konaklama vergisine tabi olmayacak.



5 BİN LİRALIK FATURAYA 400 LİRA OLARAK YANSIYACAK

Tebliğ taslağına göre konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmeyecek. Yasaya göre konaklama vergisinin oranı yüzde 2. Cumhurbaşkanının, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkisi var. Tam pansiyon konaklama yapılan bir otelde 5 bin liralık bir hizmette, konaklama vergisi KDV hariç 5 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bu durumda konaklama vergisi 100 liraya denk gelecek. KDV de yine 5 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bunun da karşılığı 400 lira. Genel toplam konaklama ve KDV eklenerek hesaplanacak ve genel toplam 5 bin 500 lira olacak.

KUR NASIL HESAPLANACAK?

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dâhil edilecek. Bedelin Döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek. Tebliğ taslağındaki örneğe göre tatil köyü işleten (A), bünyesinde bulunan tek kişilik odanın 10/7/2023-15/7/2023 tarihlerini kapsayan beş gecesini (B) kişisine 14/3/2023 tarihinde KDV hariç 200 Euro’ya sattı. Bu durumda matrah, 200 Euro’nun 15/7/2023 tarihinde geçerli olan döviz alış kuru üzerinden Türk lirası karşılığını gösterecek.



