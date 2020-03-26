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Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti

2013 yılından bu yana kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da notunu 9,63’e yükselterek önemli bir başarıya imza attı.

26 Mart 2020 Perşembe 10:14
Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti

Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti


"Şeffaflık", "Hesap verebilirlik" ve "Sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından bu yana bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması yaptıran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılında notunu 9,63'e yükselterek önemli bir başarıya daha imza attı. İlk derecelendirmenin yapıldığı 2013 yılında 8,40 olan puanını sürekli artıran Darüşşafaka Cemiyeti, böylece üst üste sekiz yıldır kurumsal derecelendirme raporu yayınlayan ve her yıl gelişim gösteren sivil toplum kuruluşu olmayı başardı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisi, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altındaki 302 kriterin analizi sonucu, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor.

STK’LAR ARASINDA BİR İLKE İMZA ATTIK

Kurumsal derecelendirme sürecindeki başarılarının haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Bizim için önemli olan hamiyetperver milletimizden aldığımızı, ülkemizin toplumsal kalkınması için; çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için doğru şekilde kullanmak. Tek bir kuruşun bile bu amaç dışında kullanılmadığından emin olmak. Biz bu kapsamda, ‘Şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ ilkeleri doğrultusunda, 2013 yılında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza attık ve Darüşşafaka Cemiyeti olarak bağımsız şekilde kendimizi kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutturduk. Ve ilk olarak 2013 yılında 8,40 olan notumuzu bu yıl itibarıyla 9,63'e yükselttik. Türkiye’de şu anda en yüksek nota sahip STK olsak da bununla yetinmiyoruz. Bu notu her yıl daha da yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Cemiyetimizin bu konundaki ısrarlı çabası, sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmuş, pek çok STK Darüşşafaka’nın açtığı bu yolda ilerlemeyi seçmiştir. Bu da ülkemizde sivil toplum kuruluşlarını daha şeffaf hale getirmiştir. Bunun Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Darüşşafaka Hakkında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2020’de 9.63’e yükseltmiştir.

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Darüşşafaka CemiyetiDarüşşafaka
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