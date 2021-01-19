DASK yaptıranlar prim farkı ödemeden yüksek teminat alacak

DASK, 1 Ocak 2021 itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin TL’ye, betonarme konutlar için metrekare birim maliyeti 1.268 TL’ye yükseltildi.

İzmir depreminden sonra yaklaşık 25 bin hasar başvurusu aldıklarını, 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladıklarını ve sigortalılara toplam 234 milyon TL ödeme yaptıklarını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “İzmir deneyimi bize, bu dönemde DASK’ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli tedbirlerden biri olduğunu gösterdi. Sigortalılar DASK’tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansı elde ettiler. Pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için bu kampanyayı başlattık” diye konuştu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’deki konutların tamamını Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almak için 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak yeni bir kampanya başlatıyor. Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine iki önemli fırsat sunuluyor. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. “DASK Yaptıran Kazanıyor” sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği’ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.

“DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyasını pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut şunları ifade etti:

“Kovid-19 pandemisi tüm dünyada 2020’ye damgasını vuran gelişmeydi. Ve önümüzdeki yıl da bu konu gündemimizde olmaya devam edecek gözüküyor. Salgınla mücadele ederken üzerine maalesef İzmir’de yıkıcı bir deprem de yaşadık. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sahipleri DASK’tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansları oldu. İzmir deneyimi bize, bu dönemde DASK’ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli bir tedbir olduğunu gösterdi. Bu nedenle tüm ev sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasını başlattık. Kampanyanın, deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”

En yüksek teminat 268 bin TL oldu

Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL’ye yükseldiğini belirten Turgut şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. Yeniden inşa bedelleri de her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Özetle DASK’ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak 2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı aldık.”

Evler yıllık ortalama 163 TL’ye sigortalanacak

Kampanya kapsamında İstanbul’da ve İzmir’de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınabileceğini açıklayan Turgut şunları söyledi:

“100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye; Ardahan’da yıllık 129 TL’ye; Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38 TL’ye; Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.”

Hedef yüzde 100 sigortalılık

Depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide artış olduğunu hatırlatan Turgut, “Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi’nde günlük poliçe üretimi yüzde 100’lerin üzerine çıkmıştı, şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 5 daha fazla olarak devam ediyor. İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 689 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasıyla da bu farkındalığı sürdürerek sigortalılık oranlarını artırmayı ve yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

2 ayda tazminatların yüzde 94’ü ödendi

DASK’ın İzmir depreminde evleri hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı konut sahiplerine hasar tazminatlarını 72 saat sonra ödemeye başladığını vurgulayan Turgut şöyle konuştu:

“Bugüne kadar İzmir ve depremden etkilenen toplam 16 ilden yaklaşık 25 bin hasar başvurusu aldık. 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladık ve sigortalılarımıza bugüne kadar toplam 234 milyon TL ödeme yaptık. İki ay içinde evi hasar gören sigortalıların yüzde 94’ü, yani büyük bir çoğunluğu hasar tazminatlarını alarak kendilerine yeni bir hayat kurdular. DASK’ın anında deprem bölgesine giderek iki farklı noktada DASK İletişim Merkezi kurması ve sigortalılara sahada destek vermesi sürecin hızlı yönetiminde çok etkili oldu. En güzel ödül de sigortalılardan aldığımız teşekkür mesajları, telefonları oldu. Sigortalılarımızın herkese örnek olacak hikayelerine tanık olabileceğiniz bir dizi filmin de hazırlığı içindeyiz. Çok yayında izleyebileceksiniz.”

İzmir depreminden sonra ödenen hasar tazminatlarıyla birlikte DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 700 milyon TL’ye ulaştı. DASK’ın hasar ödeme gücü ise Kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye yükseldi.

