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Dassault Systemes Diota'yı Satın Aldı

Diota'yı Satın Alan Dassault Systèmes, Üretim ve Operasyon Müşterilerine Artırılmış Gerçeklik ve Saha Kontrol Teknolojisi Getirdi

27 Eylül 2022 Salı 09:52
Dassault Systemes Diota'yı Satın Aldı

Dassault Systemes Diota'yı Satın Aldı


 

Dassault Systèmes, üretim ve operasyonlar için montaj yardımı ve kalite kontrol yazılım çözümleri geliştiricisi Diota'yı satın aldı. Satın alma, Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformunu üretim alanında eyleme geçirilebilir sanal ikiz deneyimleriyle genişletecek. Böylece havacılık ve savunma, endüstriyel ekipman ile ulaşım ve mobilite sektörlerindeki müşterilerin karmaşık endüstriyel süreçlerindeki performanslarının optimizasyonu ve operasyonel verimliliklerinin artışı sağlanacak. 

2009 yılında Fransa'da kurulan Diota, endüstriyel şirketlerin dijital dönüşüm çağına girmesine yardımcı olan dijital destekli operasyonlar ve dijital tabanlı robotik denetimi için yazılım çözümleri sunuyor. Diota’nın sunduğu etkileşimli 3D, artırılmış gerçeklik (augmented reality - AR), bilgisayar görüşü, yapay zeka (artificial intelligence - AI) ve derin öğrenme gibi son teknolojiler, üretim ve bakımdan sorumlu ofis mühendisliği ve yerinde operasyon faaliyetlerini birbirine bağlayarak üretkenliği, ürün kalitesini, gelişmiş iş gücü rehberliğini ve güvenliği artırıyor. Diota’nın çözümleri, 16 farklı ülkeden aralarında BAE Systems, Dassault Aviation, Iveco, Latécoère, Naval Group, ORANO, Safran, Stellantis ve Thales Alenia Space’in de olduğu 100'den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

Diota'nın çözümlerini DELMIA uygulamalarına entegre edecek olan Dassault Systèmes’in bu uygulaması yeni zeka ve karar verme düzeyleriyle üretim, tedarik zincirleri, lojistik ve hizmetlerin iş birliği içinde ve sanal olarak modellenmesini, optimize edilmesini ve yürütülmesini sağlıyor. Bu kombinasyon sayesinde, sanal bir ikizi sahadaki gerçek dünya verileriyle birleştiren etkileşimli, operasyon düzeyinde çözümler sunmak, üretim operasyonları için dijital modellerin ve bunlarla ilişkili dijital süreçlerin kullanımını geliştirmek mümkün olacak. Müşteriler, çok karmaşık işlemleri ilk seferde gerçekleştirmenin yanı sıra sanal ikizi; sürekli geliştirme yöntemlerini benimsemek, izlenebilirliği geliştirmek ve fikri mülkiyetten yararlanmak için bir kalite referansı olarak kullanabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
Dassault Systèmes
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