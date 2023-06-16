Dassault Systèmes, Paris Air Show 2023'te





Sektörel çözüm deneyimleri, artırılmış gerçeklik ve sanal ikizler salon 2B'de Dassault Systèmes'in B159 ve D170 numaralı standında sergilenecek

Airbus, Dassault Aviation, Vertical Aerospace ve daha birçok şirketten yöneticilerin katılacağı bir yuvarlak masa oturumu gerçekleştirilecek

Havacılığın karbondan arındırılması, üretim artışı, yeni savunma programlarının geliştirilmesi, yeni uzay çalışmalarının ilerletilmesi ve mevcut işgücüne beceri kazandırılması konuları katılımcılarla birlikte ele alınacak



Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde Paris Air Show'da 3DEXPERIENCE platformunun havacılık ve savunma endüstrisinde sürdürülebilir inovasyonu hayata nasıl geçirdiğini, kapsamlı bir gösteri ve oturumlardan oluşan programı ile sergileyecek.

Net karbon nötrlüğü hedefleri, binlerce uydunun fırlatılması, tek koridorlu uçaklara ilişkin artan üretim talebi, yükselen küresel askeri harcamalar ve yaşlanan işgücü ile şekillenen sektörel yıkım çağında şirketler, sanal ikizlerden yararlanarak yeni işbirliği yöntemlerine yöneliyor.

Dassault Systèmes, 2B salonundaki B159 ve D170 standında, sektördeki güncel zorlukları ele alacak. Sektörün, üretim artışını yönetirken ticari havacılığı karbondan arındırmak, savunma modernizasyonunu desteklemek, yeni uzay inovasyonlarını hızlandırmak ve işgücünü geliştirmek için 3DEXPERIENCE platformunu nasıl kullandığını katılımcılara sergileyecek.

Dassault Systèmes başlıca aşağıdaki konularda aktif olarak katılımcılara bilgi verecek:

Airbus, Dassault Aviation, Vertical Aerospace, Safran Group ve diğer şirketlerden yöneticilerle yuvarlak masa oturumu

Avrupa savunma sanayii, karbondan arınma, üretim, yeni uzay ve işgücü becerilerindeki güçlükler ve eğilimleri ele alan panel oturumu

Blue Spirit Aero'nun hidrojenle çalışan uçağı Dragonfly'ın sanal ikiz deneyimleri kullanılarak geliştirilmesi

Havacılık ve savunma alanında sürdürülebilir inovasyon için Dassault Systèmes'in endüstri çözümü deneyimlerini sergileyen 3DEXPERIENCE fuaye alanı Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı David Ziegler: "Günümüz endüstrisi, sürdürülebilirlik alanında uzun vadeli hedeflere ulaşırken kısa vadeli hedefler çerçevesinde bir değişimi yaşıyor. Paris Air Show'da sektörün fikir önderleriyle birlikte bu değişimi incelerken, 3DEXPERIENCE platformumuzun sektörün daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe doğru dönüşümüne nasıl öncülük ettiğini gözler önüne sermeyi hedefliyoruz" dedi.