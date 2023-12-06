DeepL Pro: Türk İşletmelerinin Kapısını Dünyaya Açıyor

Küresel yapay zeka iletişim şirketi DeepL, yapay zeka iletişim araçları paketi aracılığıyla işletmelerin iletişim kurma biçimini dönüştürüyor. Markanın temel ürünü olan DeepL Translator, işletmelere girişimlerini küresel ölçekte genişletme gücü veriyor.

Şirket, bugün gerçekleştirdiği bir lansmanla DeepL Pro aboneliklerinin Türkiye'de resmi olarak başlatılacağı tarihi duyurdu. Aralık ayında hizmete başlayacak olan DeepL Pro, işletmelere küresel ölçekte büyümeleri için gelişmiş çeviri seçenekleri sunacak. Uygulamanın Türkiye lansmanı zamanlaması, ülkedeki yapay zeka hizmetine yönelik artan talep doğrultusunda planlandı.

DeepL Pro, yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmak isteyen her işletme için önemli ve gerekli

Yapay zeka, özellikle iletişim süreçlerinde iş dünyasını yeniden şekillendiriyor ve DeepL'in yapay zeka çözümleri, Türk işletmelerinin üretkenliklerini ve verimliliklerini artırııyor. Bu da şirketlerin küresel varlıklarını genişletmeleri ve yeni pazarlara erişmeleri için önemli fırsatlar sunuyor.

DeepL'in CRO'su David Parry-Jones DeepL Pro’nun Türk şirketlerine getireceği faydaları "DeepL, müşteri hizmetleri taleplerinin otomatikleştirilmesinden web sitelerinin ve pazarlama materyallerinin çeşitli dillere çevrilmesine kadar süreç otomasyonunda yapay zekanın önemli bir rol oynayacağını öngörüyor. DeepL Pro, çeviri kalitesini artırmak, coğrafyalar arasında iletişimi standartlaştırmak, yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmak isteyen her işletme için çok önemli ve gerekli." sözleriyle aktardı.

DeepL Pro’nun sahip olduğu önemli temel özellikler aşağıdaki gibidir:

Maksimum veri güvenliği: Çeviriler tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL sunucularından silinir, hiçbir müşteri metni üçüncü taraflara aktarılmaz veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmaz. DeepL en yüksek AB güvenlik yönetmeliğine uygundur.

Çeviriler tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL sunucularından silinir, hiçbir müşteri metni üçüncü taraflara aktarılmaz veya yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılmaz. DeepL en yüksek AB güvenlik yönetmeliğine uygundur. Sınırsız metin çevirisi: Şirketlerin ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda karakter çevirisi, DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde karşılanır.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda karakter çevirisi, DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde karşılanır. Belge çevirileri için daha yüksek kapasite: Belgelerin orijinal biçimlendirilmesi korunarak büyük dosya boyutları ve daha fazla belge çevirilmesine olanak sağlar.

Belgelerin orijinal biçimlendirilmesi korunarak büyük dosya boyutları ve daha fazla belge çevirilmesine olanak sağlar. Daha fazla özelleştirme: Pro version, sahip olduğu daha fazla çeviri özelleştirme seçeneği sayesinde metinlerdeki tutarlılık korunur ve iç ve dış mesajlar standartlaştırılır.

Pro version, sahip olduğu daha fazla çeviri özelleştirme seçeneği sayesinde metinlerdeki tutarlılık korunur ve iç ve dış mesajlar standartlaştırılır. API entegrasyonu: DeepL API, Pro aboneliğiyle birlikte işletmeler web sitelerini, uygulamalarını ve tüm araç ve ürünlerini çevirebilirler.

Parry-Jones sözlerine şöyle devam etti: "DeepL Pro'nun gelişmiş yapay zeka çeviri yeteneklerinden yararlanan Türk şirketleri yeni pazarlara kolay bir şekilde girebilir ve verimliliklerini artırabilir. Çevirilerimizin doğruluğu sayesinde, uluslararası ortaklarıyla bağlantı kurabilir ve müşteri ilişkilerini daha anlamlı hale getirebilirler.’’

DeepL Pro, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşun iş için özel olarak tasarlanmış yapay zeka çevirileri sayesinde küresel olarak büyümesine yardımcı oluyor. İşletmeler ve profesyoneller www.deepl.com adresinden daha fazla bilgi edinebilir. Abonelikler Aralık ayı itibarıyla satın alınabilecek.