Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Ev dekorasyonun en önemli unsuru perde seçiminde uzmanlar ne diyor. Odaların büyüklüğü, pencere duvar rengi ve ışık ölçüsü perde seçiminde oldukça önemli.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:30
Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Perdeler yaşam alanlarımız için mahremiyet ve güneşin etkilerinden korunmak adına önemli birer ihtiyaç olduğu gibi, dekorasyon çalışmalarına da önemli katkılar sunan ev tekstil ürünleridir. Bu yüzden ihtiyaç ve dekorasyon için perde seçimi nasıl olmalı? Sorusuna, kısaca cevap verdik.

İhtiyaç ve Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Odanıza Uygun Seçimler Yapın

Perde seçerken, öncelikle odanızın niteliğine uygun seçim yapmaya özen gösterin. Örneğin genç odası ile yatak odası arasında, bir farklılık olmalıdır. Yaşam alanınızın her kısmına ayrı bir seçim yapmak ve bu alanların dekorasyonlarını göz önüne almak, en doğru karar olacaktır.

Işık İhtiyacınıza Göre Seçim Yapın

Odanın cephesine göre ışık veya karanlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden ışık veya karanlık ihtiyacınıza göre bir seçim yaparak, ihtiyacınıza uygun perdeyi seçebilirsiniz.

Kumaş Kalitesi

Hem dekorasyon ve hem de ihtiyaç için alacağınız dekoratif perde modelleri, kumaşıyla ve korniş dikiş hatlarıyla kaliteli olmalıdır. Kumaş kalitesinin zayıf olması güneşin zararlı ışınlarından hemen etkilenmesine neden olurken, ürünün ömrünün de bir hayli kısa olmasına neden olacaktır.

Renk Seçimi

İhtiyaç ve dekorasyon için perde seçimi nasıl olmalı? Sorusunun önemli bir cevabı da, şüphesiz ki renk seçimidir. Renk seçiminin dekorasyona uygun olması, dekoratif bütünlük açısından önemlidir.

Dekorasyona Uygun Modeller

Perdenin kullanılacağı alanın dekorasyon tarzıyla bütünleşen perdelerden yana seçiminizi yaparak, yaşam alanınızın estetik görüntüsünü iyi bir seçimle tamamlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Perde SeçimiPerdeci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihdam Ofisi aracılığı ile bir aileden 3 kişiye iş
İstihdam Ofisi aracılığı ile bir aileden 3 kişiye iş
Türk çiftçisi pandemi şartlarını hafifletti
Türk çiftçisi pandemi şartlarını hafifletti
Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor
Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor
İş yerinde huzur maaştan daha önemli
İş yerinde huzur maaştan daha önemli
Klima Seçimi ve Kullanımının 10 Püf Noktası
Klima Seçimi ve Kullanımının 10 Püf Noktası
Anadolu’dan Bilişim 500’e büyük ilgi
Anadolu’dan Bilişim 500’e büyük ilgi
Netaş ilk çeyrekte satış gelirlerini yüzde 62 artırdı
Netaş ilk çeyrekte satış gelirlerini yüzde 62 artırdı
İBB Çölyak, PKU ve Otizm hastalarını bayramda unutmadı
İBB Çölyak, PKU ve Otizm hastalarını bayramda unutmadı
Memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacak
Memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacak
Prof. Dr. Emre Alkin “Faiz kararı beklediğimiz gibi, indirimin izahı olmazdı”
Prof. Dr. Emre Alkin “Faiz kararı beklediğimiz gibi, indirimin izahı olmazdı”

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim