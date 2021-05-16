Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Perdeler yaşam alanlarımız için mahremiyet ve güneşin etkilerinden korunmak adına önemli birer ihtiyaç olduğu gibi, dekorasyon çalışmalarına da önemli katkılar sunan ev tekstil ürünleridir. Bu yüzden ihtiyaç ve dekorasyon için perde seçimi nasıl olmalı? Sorusuna, kısaca cevap verdik.

İhtiyaç ve Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?

Odanıza Uygun Seçimler Yapın

Perde seçerken, öncelikle odanızın niteliğine uygun seçim yapmaya özen gösterin. Örneğin genç odası ile yatak odası arasında, bir farklılık olmalıdır. Yaşam alanınızın her kısmına ayrı bir seçim yapmak ve bu alanların dekorasyonlarını göz önüne almak, en doğru karar olacaktır.

Işık İhtiyacınıza Göre Seçim Yapın

Kumaş Kalitesi

Odanın cephesine göre ışık veya karanlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden ışık veya karanlık ihtiyacınıza göre bir seçim yaparak, ihtiyacınıza uygun perdeyi seçebilirsiniz.

Hem dekorasyon ve hem de ihtiyaç için alacağınız dekoratif perde modelleri, kumaşıyla ve korniş dikiş hatlarıyla kaliteli olmalıdır. Kumaş kalitesinin zayıf olması güneşin zararlı ışınlarından hemen etkilenmesine neden olurken, ürünün ömrünün de bir hayli kısa olmasına neden olacaktır.

Renk Seçimi

İhtiyaç ve dekorasyon için perde seçimi nasıl olmalı? Sorusunun önemli bir cevabı da, şüphesiz ki renk seçimidir. Renk seçiminin dekorasyona uygun olması, dekoratif bütünlük açısından önemlidir.

Dekorasyona Uygun Modeller

Perdenin kullanılacağı alanın dekorasyon tarzıyla bütünleşen perdelerden yana seçiminizi yaparak, yaşam alanınızın estetik görüntüsünü iyi bir seçimle tamamlayabilirsiniz.