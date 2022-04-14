Deniz Taksi geliri 59 milyon TL

Günlük ortalama 3 sefer yapan araçlardan kısa sürede yaklaşık 500 bin gelir elde edildi. Üretimi devam edenlerin de denize inmesiyle bu rakam yıllık 59 milyon TL’ye ulaşacak.

İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksiler, 10 araçla başladığı seferlerine yapımı biten 15’ini daha ekleyerek 25 araçlık filoya ulaştı. Toplamda 50 adetlik araca sahip olacak Deniz Taksiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Şehir Hatları arasında 12 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme bedel 84 milyon 950 bin TL olan projenin o dönemki piyasa değerinin 134 milyon TL olduğu belirlendi. İBB, kendi imkanlarıyla aracı üreterek 49 milyon TL tasarruf sağladı. Ayrıca ağırlıklı olarak gençlerin istihdam edildiği Deniz Taksi’lerde 176 kişi iş sahibi oldu.

Güncel araştırmalara göre ise bu değerin 210 milyon TL’ye ulaştığı hesaplandı. İBB, yaptığı bu proje ile düşük maliyetli 50 adetlik Deniz Taksi Filosuna sahip olurken yolcu gelirleri haricindeki yaklaşık 2 yıllık işletme maliyetini de satın alma aşamasında elde etti.

KISA SÜREDE 500 BİN TL GELİR

Seferlerine 1 Aralık 2021’de başlayan Deniz Taksiler, günlük ortalama 3 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerden de yaklaşık 500 bin TL ciro elde etti. Yolcu sayısı giderek yaygınlaşan Deniz Taksi için her bir aracın 12 sefer yapması planlanıyor. Bunun karşılığında da yıllık 59 milyon gelir öngörülüyor.

8 YENİ TEKNE GELİYOR

Üretimi tamamlanarak İBB’ye teslim süreci devam eden 8 Deniz Taksi, çok yakında seferlerine başlıyor. Tersanede denize çıkmak için bekleyen yeni araçlar, seferlerini tamamlayan Deniz Taksi’lerle aynı alanda tutuluyor. İlgili sürecin ardından denizlerde yolcu taşımaya başlayacak.