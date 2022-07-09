DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in acı günü

HABER: Kemal Kaçmaz

Kırklareli'nin sevilen simalarından Fuat Ateş hayatını kaybetti. Karahıdır sakinlerinden Fuat Ateş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in yeğeniydi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yeğeni Fuat Ateş'in vefatı üzerine memleketi Kırklareli'ne gelerek cenazesinin defninde hazır bulundu. Kırklareli Belediyesi'nden emekli Fuat Ateş'in cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli Hızır Bey Camii'sinde dün Cuma Namazı sonrası yeğeni Fuat Ateş'in cenaze namazına Kırklareli Belediye Başkanı ve aile yakınları sevenleri ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Ateşin cenazesi, kılınan namazın ardından Karahıdır Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yeğeni Fuat Ateş'in defninde sonra doğup büyüdüğü Karahıdır Mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Reşat Vardar ve yakınlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Ateş burada "Yıllar önce yaşayıp büyüdüğüm ve çocukluk günlerimin geçtiği mahalleye gelmem, böyle acı bir günde buruk bir sevinç verdi. Tanıdığın arkadaşlarımı görmek beni mutlu etti" dedi

Bu arda mahalle muhtarı Reşat Vardar mahalle için kendisinden bir istekte bulundu. Sağlık ocağına ihtiyaç duyulduklarını ve bu konuda yardımcı olmasını istedi Hakan Ateş "İnsan sağlığı çok önemli bir konudur bunun yapımı için elimden geleni yapacağım" sözünü vererek mahalle sakinlerini sevindirdi. Hakan Ateş daha önce de babası Ahmet Ateş adına bir ilköğretim okulu yaptırarak bağışta bulunmuştu.