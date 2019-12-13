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Denizli'de Kur Riski Tartışıldı

TİM ve, TSPB üyelerinin işbirliği ile düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panellerinin yedinci ve son durağı Denizli oldu.

13 Aralık 2019 Cuma 23:50
Denizli'de Kur Riski Tartışıldı

Denizli'de Kur Riski Tartışıldı!


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin işbirliği ile düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panellerinin yedinci ve son durağı Denizli oldu. Panel, 12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin işbirliği ile düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin yedinci ve sonuncusu Denizli'de gerçekleştirildi.12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu'nda yapıla Panel'de uzmanlar; Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin "kur riski"ni nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür'ün açılış konuşması ile başlayan panelde, Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy moderatör ve panelist olarak,Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu ve Global Menkul Değerler A.Ş. VİOP Birim Müdürü Engin Küçük diğer panelistler olarak yer aldı. Soru cevap bölümünde katılımcılar "kur riski" ile ilgili sorularını panelistlere yöneltme fırsatı da buldular.


Ayrıca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, "Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgilerini aktardı.


Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli, ihracatçılar birliği, sanayi ve ticaret odası ve iş insanları dernekleri üyelerinin yanı sıra öğretim üyeleri, banka ve aracı kurum çalışanlarının da yer aldığı 60 katılımcı ile gerçekleşti.

Panel öncesinde ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli 6 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.

TİM ve TSPB üyelerinin iş birliği ile 2019 yılında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, Gaziantep ve Denizli illerinde gerçekleşen 7 panelde 750 katılımcı yer aldı.Panellerin öncesinde gerçekleşen B2B görüşmelerine ise 55 firma katılım sağladı.

TSPB hakkında:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu öz düzenleyici bir meslek kuruluşudur.
 

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DenizliKur RiskiTİMTSPBTürkiye İhracatçılar MeclisiTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği
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