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Deprem bölgesinde çiftçiler isyanda | Enkazı mı ipotek göstereceğiz

Türkiye tarımının yüzde 16’sını kapsayan bölgede üretici fahiş fiyatlı gübre, yetersiz yem gibi sorunlarla boğuşuyor. Banka ve internet kısıntıları nedeniyle finansman sorunu da büyüyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 11:45
Deprem bölgesinde çiftçiler isyanda | Enkazı mı ipotek göstereceğiz

Deprem bölgesinde çiftçiler isyanda | Enkazı mı ipotek göstereceğiz



Depremin vurduğu 11 il Türkiye tarımının yüzde 15.1’ine sahiplik yaparken, hayatta kalan çiftçiler tarım ekipmanlarının enkaz altında kalması ve fahiş fiyatlı gübre, mazot, ilaç nedeniyle tarlasının başına bile gidemeyecek. Birçok çiftçi yaz ekimi bile yapamayacak.


Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, köylerde barınma ve çadır sıkıntısının devam ettiğine işaret ederek bölgede yaşanan son durumu anlattı. İki başkan da bu yıl tarımda büyük kayıp yaşanacağına dikkat çekti. 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberine göre Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, ilk iki hafta gübrenin bulunamadığını şimdi ise kısmen de olsa bulunabildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Ancak bulduğumuz gübrenin fiyatları maalesef çok yüksek. Herkes gübreyi nakit almak durumunda kalıyor. Çünkü bankalar yok, internet yok. Mazot ve gübre desteği nakit ve erken yatırıldı ama bu ihtiyacı karşılamıyor. En büyük beklentimiz ürün desteklerinin deprem bölgesi için erken ödenmesi.

Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında, lisanslı depolarda sorunlar var. Çırçır fabrikalarında, zeytinyağı depolamalarında sorun var. Mesela haziran ayı başında buğday hasadı yapılacak. Buğdayı nereye vereceğiz, fiyatı ne olacak bilmiyoruz.

Enkaz altında kalan çoğu traktörün kaskosu yok. Eğer krediyle alınmışsa ödemeleri var. Bu zararlar nasıl telafi edilecek? Krediyi Ziraat Bankası’nda ipotek karşılığı kullanıyorlar. Şimdi enkazı mı ipotek gösterecek, banka bunu kabul edecek mi? Bunlar hep önümüzde duran belirsizlikler.

"BU FİYATLARLA YAPILMAZ"

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da sıkıntıları şöyle anlattı:

Çiftçinin ambarı yıkıldı, traktörü tarım ekipmanları enkaz altında kaldı. Traktörler çok pahalı en fazla yüzde 10’unun kaskosu vardır.

Şu anda gübreyi sadece Tarım Kredi Kooperatifi’nden bulabiliyoruz. Esnafta gübre yok çünkü depoları yıkılmış. Tarım 
Kredi’den ancak kaydı olan çiftçi veresiye gübre alabiliyor kaydı olmayan peşin parayla almak durumunda.
Devletin depremden etkilenen 11 ildeki çiftçiyi sübvanse etmesi şart. Yoksa bu fiyatlarla çiftçilik yapılmaz.

Mart ayı sonunda pancar, mısır ayçiçeği ekimleri başlayacak. Dip gübresi tohum nasıl, hangi fiyatla temin edilecek belli değil.

Biz bu ay sonunda sulamaya başlayacağız. Fahiş elektrik fiyatlarıyla nasıl sulama yapacağız? Artık KDV’yi mi ÖTV’yi mi kaldırırlar bize destek olmak zorundalar. Daha fazla üretmemiz ekonomiye katkı sağlamamız için adım atılması şart.


 

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