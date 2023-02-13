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Deprem bölgesinde GSM operatörlerine tepki yağıyor

Türkiye deprem bölgesinin yaralarını sarmak için kenetlenirken, 11 ilde çöken GSM operatörü şirketler kulağının üstüne yatarken, depremzedelere fatura gönderildiği ortaya çıktı

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:00
Deprem bölgesinde GSM operatörlerine tepki yağıyor


Deprem bölgesinde GSM operatörlerine tepki yağıyor


Depremden hemen sonra çöken 11 ilin mobil telefon iletişimi çöktü. Depremin yedinci günü olmasına rağmen hala çok sayıda yerleşim biriminde ne mobil telefon iletişimi de ne internet hizmeti var. Yıllardır fatura bedellerini tıkır tıkır ödeyen vatandaşların en zor gününde, kesilen iletişimi sağlayamayan GSM operatörleri kullanılmayan internet paketlerini iade etmek isteyen vatandaşlardan taahhüt parası istediği iddia ediliyor.

SELÇUK TEPELİ'DEN SERT TEPKİ

Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: Fatura gönderiyor yıkılmış eve, siz gerizekalı mısınız!
FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, GSM operatörlerine canlı yayında tepki gösterdi. Tepeli "Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız?" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde operatör şirketleri tepkilerin odağında. Maddi manevi açıdan destek sağlansa da yaşanan iletişim sorunları nedeniyle tüm operatörler sınıfta kaldı. 

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli, GSM operatörlerine canlı yayında tepki gösterdi. 

Tepeli, "Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Bunlar gönderiyorlar. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Sonra da özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"YA SİZ GERİZEKALI MISINIZ"

Tepeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti: 

"Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam. Zor zaman diyoruz, destek olalım, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz gerizekalı mısınız!" 

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