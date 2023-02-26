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Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor

Deprem felaketinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede yeni inşaatlar konusunda Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi.

26 Şubat 2023 Pazar 19:43
Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor

Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor

Türkiye'nin büyük bir bölümünde hissedilen ve 11 ili etkileyen depremlerde enkaz kaldırma çalışmala

rı ve artçılar devam ederken iktidar yine bilimden uzak bir yöntemle bölgede inşaat çalışmalarına başladı. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremlerinin ardından, artçıların sürdüğü bölgelerde beton dökmenin sakıncalı olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkımlara neden olan depremlerin üzerinden 20 gün geçti. Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı. 

20 günlük süreçte Hatay Defne merkezli meydana gelen ve yine can kaybına neden olan bağımsız depremlerin dışında bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 

Bir yandan depremin yıkıma sebep olduğu illerde de hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.

ENKAZ ÇALIŞMALARI BİTMEDEN İLK KAZMA VURULDU

Twitter hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.'' açıklamasında bulundu.

Ev çalışmalarının hızla yapıldığını söyleyen Kurum bir başka paylaşımında ise, "Gaziantep'te ilk kazmayı vurduğumuz evlerimiz için çalışmalarımız devam ediyor.Yerleşim yerleri kesinleşen diğer illerimizde de yuvalarımızı hızla yapmaya başlayacağız!" ifadelerini kullandı.


ORMAN VE MERALAR DA YAPILAŞMAYA AÇILDI

Sonrasında ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle deprem bölgesindeki ormanlar ve meralar yapılaşmaya açıldı.

Felaketin yaşandığı bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hâlâ devam ederken alınan bu kararlar kamuoyu tepkisini çekti. 

"CİDDİ SORUNLAR ÇIKABİLİR"

Kahramanmaraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,  iktidarın bu enkazı kalkındırıp 1 yıl içinde yeni binaları inşaa etme acelesindeki adımlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. 

Deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatan Görür, burada beton dökülmesi durumunda çatlakların oluşabileceğini ve inşaatlarda ciddi sorunlar çıkabileceğini vurguladı.

Görür’ün Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

“Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir.”
 

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