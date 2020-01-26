

Deprem yardımları PTT Posta Çeki hesabı ile ulaştırılacak



Elazığ Depremi'nin ardından bölgeye yönelik yardım faaliyetleri hız kazandı. PTT, yardım göndermek isteyen vatandaşlar için Posta Çeki Hesabı'nı devreye aldı.

Deprem bölgesi için tüm kamu kurumları seferber oldu. PTT AŞ, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla “PTT Posta Çeki Hesabı” oluşturmuştur. Bu sayede 1866 numaralı “PTT Posta Çeki” hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yardımda bulunmak isteyenler işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyecek olup, bağışlar tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi ve kurum olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 180 yıldır ülkemize hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ) olarak deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.