Depremzedeler için ücretsiz konaklama sağlayan oteller



Türk halkı yaraların sarılması için kenetlenirken sosyal medyada binlerce vatandaşımız evlerini sıcak yuvalarını depremzedereler açtı. Duygu dolu paylaşımların içinde Türkiye'nin değişik şehirlerinde faaliyet gösteren çok sayıda otel kapılarını depremzede yurttaşlarımız için açtı. İşte o otellerin listesi.

Listeye otellerinin eklenmesini isteyen yurttaşlarımız yorum kısmına adres ve irtibat numaralarını eklemeleri yeterli.



Ayrıca bu listeyi bulunduğunuz gruplara ve panellere atalım. İhtiyacı olanlar ulaşabilirler.

DEPREM ZEDELER İÇİN ÜCRETSİZ KONAKLAMA SAĞLAYAN OTELLER.



????JOKER HILL SIDE????

+90 549 505 07 15

????KEMER ASİDOMA SUİT ????

+90 544 226 07 61

????ANTALYA MOGONS EXCLUSİVE????

+90 242 844 17 17

????ANTALYA TAHTA VİLLA OTEL????

+90 533 927 42 56

????ANTALYA OTEL GRAND KAYALAR????

+90 242 244 18 11

????ANTALYA CLUB PINARA OTEL????

+90 242 821 55 58

????ANTALYA ZİNBAT OTEL????

+90 242 844 34 75

????ANTALYA ÖZKAYMAK FALEZ OTEL????

+90 242 238 54 54

????ALANYA CLEOPATRA YILDIZ OTEL????

+90 242 513 65 50

????ANTALYA LAREN FAMILY OTEL????

+90 242 323 33 33

????ANTALYA EXPO PALAS OTEL????

+90 532 307 06 87

????ANTALYA MOLİNO OTEL ????

+90 242 836 17 80

????ANTALYA LAREN SİA SİDE OTEL????

+90 242 351 15 15

????ANTALYA ALİNA OTEL????

+90 536 564 97 83



????ALANYA BEBEK OTEL CLEOPATRA????

+90 534 372 07 07

????SELECT APART ALANYA????

+90 242 523 33 32

????SİDE SU OTEL????

+90 242 753 60 20

????SUMMER ROSE MANAVGAT????

+90 532 170 40 99

????ESVIDA OTEL KEMER????

+90 505 085 13 37

????BELKON CLUB BELEK ????

+90 242 725 62 33

????DER INN OTEL KONYA ALTI????

+90 242 228 06 63

????Deprem Bölgesinde Yaşayıp Evleri Hasar Görmüş Ailelerimizi Ücretsiz Erzurum da Konaklama Kararı Aldık

Muhammet Ergin 0538 603 0782

Ömer Faruk Ergin 0532 595 4992

????Deprem Bölgelerinden Karamana Gelecek Olan Depremzede Kardeşlerimize İşletmiş Olduğum Han Konaklama da Ücretsiz Konaklama Yapabilirler

İletişim Numaralarımız

0541 213 51 80

0552 271 66 04

0552 271 66 05

????Diyarbakır çevresinde dışarıda kalan varsa 200 kişilik kalacak yerimiz var. getirmek için arabalarımız da var .herşey ücretsizdir .irtibat.05350515295

Arkadaşlar merhaba bu grupta yaklaşık 270 kişi var ben bir duyuru yapmak istiyorum Antalya'da da evim var Van'da da evim var hasta olan hamile olan yaklaşık 10 kişilik barındırma yerim var tabii ki hepsini yardım olma imkanım olmadığı için bu grupta deprem olan yerlerde varsa bu numaradan bana ulaşabilir 543 562 85 76 Sabahat Ceyhan bekliyorum

Arkadaslar yardim ekiplerini goturen ucaklarimiz bos donuyor, varsa tanidiklariniz yonlendirin ucaklara aliyorlar

❗️Antep den gelmek isteyen olursa

Güler Timur

+90 507 753 02 41

❗️Adıyaman dan gelmek isteyen olursa iletişim bilgisi.

Cengiz Özdemir

+90 532 131 53 45

THY; Adıyaman, Antep , Adana, Diyarbakır ve Malatya'dan İstanbul'a, Ankara’ya dönmek isteyenleri ücretsiz getiriyor, bu bilgiyi çevrenize iletebilirsiniz



*DEPREM BÖLGESİNDEKİ İL VE İLÇE BELEDİYE ÖZEL KALEM BİLGİLERİ*

Deprem bölgelerinden ulaşamadığınız arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı özel olarak bu numaralardan bildirebilirsiniz. Bu mesajı bölgedeki arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Lütfen şu süreçte numaraları art niyetli kullanmayın.

*Allah yardımını bizlerden esirgemesin.*

????ADANA* **

Aladağ - ALİ OCAK - 05353117080

Tufanbeyli - ERTUĞRUL GÜNDOĞAN - 05058977979

Yüreğir - ÖMER ŞERİF GÜNDÜZ - 05512340194

????ADIYAMAN* **

İl - NEVZAT YILDIRIM - 05304432375

Besni - HASAN SABAK - 05067012208

Çelikhan - KADİR ÇELİK - 05366800599

Sincik - SEYFULAH SAKIZ - 05428085710

????DİYARBAKIR* **

Bağlar - SIDDIK AYCIL - 05327803727

Çermik - SONGÜL AKDAĞ - 05458820862

Hani - ABDURRAHMAN DALÇİÇEK - 05322953573

????HATAY* **

Antakya - SABİT GÖKHAN YILMAZ - 05326060671

İskenderun - YUSUF DAĞLI - 05345793902

Yayladağı - RAMAZAN ÖZDEMİR - 05437700502

????GAZİANTEP* **

Büyükşehir - NİLGÜN GÖREN - 05317751185

Nurdağı - FURKAN ÇETİN - 05436830220

Şahinbey - SAMET DURMUŞ - 05346875343

Şehitkamil - VEYSEL TOKSOY - 05343204781

????KAHRAMANMARAŞ* **

Büyükşehir - MUSTAFA YILDIZ - 05062840383

Afşin - AHMET GÜNDOĞAR - 05415114606

Dulkadiroğlu - MEHMET DÜNDAR - 05335142828

Onikişubat - MUSTAFA DUYMAZ - 05326677277

Pazarcık - VEDAT KIZILDAĞ - 05335474709

????KİLİS* **

İl - OSMAN BULUT - 05529954114

Musabeyli - İSMAİL DEMİR - 05436329843

????MALATYA* **

Büyükşehir - ESRA DAĞDELEN - 05323964244

Battalgazi - MEHMET ACUN - 05327101180

Yeşilyurt - MEHMET KAYHAN - 05352049097

????OSMANİYE* **

Bahçe - İSMET KAVCI - 05449588080

Düziçi - EYLEM YEŞİL - 05413485686

Toprakkale - FATİH GÖK - 05063158875

????ŞANLIURFA* **

Büyükşehir - İBRAHİM HALİL KARACA - 05393188666

Akçakale - MUSTAFA YAVUZ - 05322150107

Eyyübiye - ALİ BAKAY - 05057588063

Haliliye - MEHMET İZCİ - 05444404924

Karaköprü - BÜLENT BAYDİLLİ - 05393752839

ARKADAŞLAR VANDA 100 DAİRE HAZIR HALDE KALMAK İSTEYENLER

İLETİŞİM:0530 524 49 39

LÜTFEN GRUPLARDA PAYLAŞIN

Diyarbakır çevresinde dışarıda kalan varsa 200 kişilik kalacak yerimiz var. getirmek için arabalar da var.

irtibat: 05350515295