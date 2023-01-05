Deri sektöründe vefa gecesi | Deri sektörü EYT sürecini kaygılı izliyor

Deri sektöründe ihracatın yıldızı ayakkabı Deri sektöründe gelecek 10 yılın yıldızı saraciye olacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “Duayenler Onur Gecesi”nde 60 duayen isim ödüllendirildi. Gecede konuşan EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, bir gecede milyonlarca kişinin emekli olduğunu, deri sektörü olarak nitelikli iş gücü bulmakta zorlandıklarını, EYT kararıyla sorunlarının daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

Zor bir yıl bizi bekliyor

“2023 yılına sürprizler ile başladık” diyen Zandar, “Artık biz de yönetim kurulu olarak hepimiz neredeyse emekliyiz. Bununla beraber hiper enflasyon döneminde stabil bir kurla ihracat yapma konusunda ciddi zorluklar yaşıyoruz. Çalıştıracak kalifiye personel bulmak her geçen gün daha zor bir hal alıyor. Kolay bir yıl bizi beklemiyor. Özellikle ağırlıklı pazarımız olan Avrupa ciddi bir resesyon dönemine girdi. Yani Helga bu sene daha az ayakkabı alacak, John da aracına deri koltuk kaplaması işini erteleyecek. Alternatif pazarlarımızı artırmak için geçen Eylül ayında başlattığımız Kazakistan Sektörel Ticaret Heyetini 2023 yılında da devam ettireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik kapsamlı bir çalışma başlattık. Yılda iki defa milli katılım yaptığımız Expo Riva Ayakkabı Fuarı’nda bu yıl 200 civarı Türk firmasıyla yer almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Dolar kuru 23,5 TL olmalı

Pandemi dönemiyle Türkiye’nin coğrafi avantajını iyi kullandığını vurgulayan Zandar sözlerini şöyle sürdürdü; “Artık navlun fiyatları pandemi öncesinin de altına düştü. Rekabetçi fiyat istikrarı açısından şu anda 23,5 seviyesinde olması gereken bir dolar kuruna ihtiyacımız var.”

Duayenlerimiz ihracat ve istihdamımımızı artırdı

“Duayenler Onur Gecesi”ni pandemi nedeniyle ertelenmiş bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Sektörümüz ihracatı için uzun yıllar emek vermiş siz değerli büyüklerimize birer teşekkür plaketi vermek üzere bu akşam toplandık. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 1991 yılında kuruldu. O dönemki ihracatı 79 milyon dolar civarlarında idi. 2022 yılı sonu itibari ile bölge ihracatımız 191 milyon doları aştı. 1991 yılında Ege Bölgesi’nin deri ihracatında deri konfeksiyon ve tabakhaneler öndeyken bugün ayakkabı ihracatı toplam ihracatımızdan yüzde 60 pay alır hale geldi. Ayakkabı sektöründe büyük bir başarı hikayesi yazıldı. O dönem ayakkabı sektörünü ihracata yönlendiren geçmiş dönem Başkanımız Jak Galiko’ydu. Saraciye sektörü potansiyeli yüksek alt sektörlerimizden biri. Bölgemizde az sayıda firmayla çok güçlü bir ihracat potansiyeline ulaşıyorlar. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde Saraciye sektörümüzün atak yapmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin “Duayenler Onur Gecesi”nde plaket takdim edilen isimler;

Ayakkabı sektöründe; “ADEM GÜLŞEN, AHMET ONMUŞ, BAHRİ BİRSEV, BEKİR PEHLİVAN, ENDER FİLDİŞİ, FİKRET ŞENTÜRK, HAKEM GÜLŞEN, HALİL BASKAVAS, HASAN ARICAN, HAŞİM MANAV, İSMAİL AYTAN, MEHMET ALİ TEZCAN, MEHMET GÜLER, MEHMET ÖKSÜZ, MEHMET TOPBAŞ, MEHMET YAĞCI, MURAT DAĞALTI, MUSA ŞEN, MUSTAFA ÇEVİKEL, MUSTAFA ONMUŞ, NECMİ MAMAK, NEVZAT ONAY, ÖZCAN YASAKÇILAR, RECAİ ZANDAR, ŞERİF ALİ ÜLKÜCAN, ŞİNASİ ZANDAR ve TAHSİN GÜZEL”

Saraciye sektöründe; “MUSA ERTUĞRUL, RÜŞTÜ ARTKIY, “ŞEHMUS GÜNDOĞDU”

Deri-Konfeksiyon sektöründe; “AHMET BİRKOÇAK, AYDIN ÖZMEN, BEKİR AĞARTIOĞLU, CEMAL DÖNMEZ, FARUK ÇANÇAR, HÜSEYİN TOKUL, JAK GALIKO, KAMİL SOYOĞLU, MEHMET AKDEDE, MEHMET ARIOĞUL, MEHMET ORAY, MEHMET ÖZBOYACI, MEHMET SÜNBÜL, METİN PARILTI, TAYLAN SAKOĞLU ve TEVFİK ERCAN”

Tabakhane sektöründe; “ALİ ALAK, AVRAM KASTRO, EYÜP SEVİMLİ, HANEFİ AKAY, MEHMET BÜNCÜ, MUHARREM GÜLSEVER, TALİP SEPİCİ ve TARIK SEPİCİ”

Onur Ödülleri; “HATİCE SUZAN ERMAN, SELAHATTİN GÜVEN, SÜLEYMAN TAHİROĞLU ve ÜMİT ÖZKAN”