DEVA Partisi | TÜİK'in Verileri İşsizlik Sorununu Doğru Yansıtmıyor

TÜİK'in Verileri İşsizlik Sorununu Doğru Yansıtmıyor



TUİK tarafından dün açıklanan işsizlik rakamlarında 3 milyor 971 bin kişinin yanlış bilgi olduğunu duyuran DEVA partisi, bu rakamlara iş aramayanların eklenmediğini tesbit etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün 2020 yılı Mart döneminde işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi, işsizlik oranını ise yüzde 13,2 olarak açıklamıştır.

DEVA Partisi olarak açıklanan verilere ilişkin aşağıda yer alan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:

• Yayımlanan işsizlik verileri Şubat-Mart-Nisan dönemini kapsamaktadır. Bu veriler, Mart ortasından itibaren ağır şekilde hissedilen Covid-19’un etkilerini tam olarak yansıtmamaktadır.

• Açıklanan işsizlik verilerinin işgücü piyasasındaki sorunları gerçekçi bir biçimde yansıtmamasının bir diğer nedeni, Koronavirüs salgını sonrasında uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı, kısmi çalışma ödemesi ve ücretsiz izin uygulamalarıdır.

• Mevcut konjonktürde işgücü piyasası ile ilgili daha gerçekçi ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, istihdam edilen kişi sayısı, istihdam oranı, zamana bağlı eksik istihdam oranı, istihdam edilenlerden işbaşında olmayanların oranı, çalışmaya hazır olan ancak iş aramayanların oranı gibi göstergelere bakmak gerekmektedir.

• Bu çerçevede bakıldığında aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler dikkat çekmektedir:

◦ Geçen seneden bu yana yaşanan istihdam kaybı 1 milyon 662 bin’dir. Ekonomik durgunluğun başladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 3 milyon 185 bin olarak gerçekleşmiştir.

◦ İstihdam oranı geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 45,4’ten yüzde 42,0’ye düşmüştür. Bu oran son 8 senenin en düşük rakamı olup, Hükümetin iş ve istihdam yaratmaktaki performansındaki kötüleşmenin en belirgin göstergesidir.

◦ Son bir yılda çalışabilecek yaştaki (15+ yaş) nüfusta 1 milyon 39 bin kişilik artış ve istihdamda 1 milyon 662 bin kişilik azalışa rağmen işsizlik rakamının geçen yıla kıyasla düşmesinin nedeni, işgücüne dahil olmayan insanların sayısındaki dramatik artıştır. İşgücüne dahil olmayanların sayısı geçen yıldan bu yana 3 milyon 274 bin kişi artış göstermiştir. Buna bağlı olarak 2019 yılında ortalama yüzde 53,0 olan işgücüne katılım oranı 2020 Mart döneminde yüzde 48,4’e gerilemiştir. Bu rakam son 7 senenin en düşük rakamıdır.

◦ Çalışmaya hazır olan ancak iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayanların sayısı 3 milyon 728 bin kişiye çıkmıştır. TÜİK tarafından yayımlanan dar tanımlı işsizlik göstergelerinde bu kişiler işsiz olarak sayılmamaktadır.

◦ Bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 383 bin kişi “Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı” ise yüzde 23,1’dir.

◦ Mart 2020 döneminde “zamana bağlı eksik istihdam” ve “istihdam edilenlerden işbaşında olmayanların” sayısında geçen seneye göre ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmeler, istihdamın kalitesinde ciddi bir kötüleşme yaşandığını ortaya koymaktadır.

◦ Genç işsizlik oranı Mart 2020 döneminde yüzde 24,6 olarak gerçekleşmiş ve yüksek seviyesini korumuştur.

◦ Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen seneye göre 4,2 puan artarak yüzde 27,9 olmuştur.

◦ İstihdam, işsiz sayısı ve işgücüne katılma oranının aynı anda yüksek oranda düşmesi verilerin tutarlılığı ile ilgili ciddi kuşkulara yol açmaktadır.

• Bu veriler ve değerlendirmeler, açıklanan istatistiklerin işgücü piyasasında yaşanan sorunları tam olarak yansıtmadığını ve yapısal sorunların derinleşerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.

• Parti programımızda da vurguladığımız gibi ekonomi politikalarının en temel hedefi, yaşanmakta olan işsizlik, düşük istihdam ve yoksullaşma sorunu ile etkin bir biçimde mücadele etmek olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

