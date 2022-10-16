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Devlet cezasını ödeyenleri cezalandırdı | Ödemeyenlere kıyak

Koronavirüs salgını süresince maske takmayarak vatandaşların sağlığını riske atanlar için kesilen cezalar affedildi. Kuzu kuzu cezasını ödeyen vatandaşlar ise Meclis eliyle cezalandırılmış oldu.

16 Ekim 2022 Pazar 10:10
Devlet cezasını ödeyenleri cezalandırdı | Ödemeyenlere kıyak

Devlet cezasını ödeyenleri cezalandırdı | Ödemeyenlere kıyak

Seçim öncesi AKP, geçtiğimiz iki yıl boyunca kesilen pandemi cezalarını affetti. Cezasını ödeyenler ise, ödedikleri ile başbaşa kaldı. Daha önce vergisini ödemeyenler için çıkarılar aflara tepki gösteren vatandaşlar devletin inandırıcılığını, kesilen cezalarda bile adaletin sağlanamadığını belirten sosyal medya mesajları paylaşıyor.

Meclis’teki “torba teklif” ile pandemi döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma yasağı cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın kişinin 3 milyar liraya yakın borcu silinecek. Ancak şimdiye kadar ödemeyi yapanlara iade olmayacak. Ödeyenler cezaları ödediği ile kaldı. İktidar seçim öncesinde 1.1 milyon kişiye “kıyak” geçti. 

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, salgın nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi, ödemesi yapılan cezaların ise yurttaşlara iade edilmesi için Mart 2021’de Meclis’e yasa teklifi sundu.

Emre, gerekçesinde, AKP kongrelerinde Covid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiğini buna karşın herhangi bir cezai işlemin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Diğer taraftan on binlerce yurttaşın çeşitli gerekçeler sunularak idari para cezasına çarptırıldıklarına dikkat çeken Emre, “lebalep kongreler yaptıkları için övünenlerin” ise her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kaldıklarına vurgu yaptı. Ancak AKP, bu teklifi dikkate almadı. 


 

Anahtar Kelimeler:
Maske CezasıPandemi Cezası
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