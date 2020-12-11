H1 Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği son dönemlerde çiftçiler başta olmak üzere birçok kişinin araştırmış olduğu bir konu haline gelmiştir.

Günümüzde birçok kişi yapacağın iş ve işlemler üzerine devlet desteklerinden faydalanmakta ve başvuruda bulunmaktadır. Özellikle çiftçilerin hibe desteği almak üzere yoğun bir araştırma içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra pek çok girişimci ve yatırımcı da devlet tarafından sonradan çeşitli kredi ve hibelerden faydalanmak istemektedir. Son dönemlerde devlet tarafından sunulan damızlık düve yetiştiriciliğinin gerek çiftçiler gerek girişimciler gerekse yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırıldığını görmekteyiz. Sizlerde bir iş kurarak damızlık düve yetiştiriciliği yapmak istiyor ve bunun üzerine araştırmada bulunuyorsanız, yazımızdan tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği konusundan ve detaylarından bahsedeceğiz.

Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Tarım ve Kredi Kooperatifi’nde faaliyet gösteren çiftçilere yönelik olarak hazırlanmış bir destektir. Bağlı olduğu Tarım ve Kredi Kooperatiflerince belirlenen şartları taşıyan çiftçilere damızlık düve teşvikinde bulunulmaktadır. Fakat burada damızlık düve yetiştiriciliği ne yönelik olarak devlet tarafından sunulan bu desteğin çiftçiler diye belirli şartların yerine getirilmesi veya belirli şartların taşınması gerekmektedir. Peki, devlet destekli damızlık düve yetiştiriciliği nedir? Başvuru şartları nelerdir? Ve detayları nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteği Nedir?

Damızlık düve yetiştiriciliği desteği çiftçilerin desteklenmesi ve iyi bir şekilde işlerini yürütebilmesi anlamında desteklendiği bir hibe türüdür. Damızlık düve için alımın kolaylaştırılması ve hayvansal üretimin arttırılmasına yönelik olarak devlet çeşitli imkanları tarım ve Kredi kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere sunmuştur. Devlet tarafından damızlık düve yetiştiriciliği yapacak olan kişilere karşı gerek yerin inşaatında gerekse damızlık düve alımında oldukça kolaylık sağlamaktadır. Sizlerin de aklında damızlık düve yetiştiriciliği yaparak para kazanmak varsa belirli bilgileri edinmeniz gerekmektedir. Sizler için başlıklar halinde edineceğiniz tüm bilgileri aktarmaya çalışacağız.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteği Avantajları Nelerdir?

Devlet tarafından damızlık düve yetiştirmek isteyenlere yönelik olarak birçok avantajın sunulmuş olduğunu belirtelim. Bunlara baktığımızda; 1 ile 10 adet arasında hayvan almayı isteyen kişilere yönelik olarak yüzde 40 hibe sağlanmaktadır. Doğrudan damızlık düve alımı yapacak olan ve Tarım Kredi kooperatifine bağlı bir şekilde faaliyet sürdüren çiftçilere yönelik ise yüzde 70'e kadar devlet desteği sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra; damızlık düve yetiştiriciliği yapılacak tesisin inşaatı için yüzde 50 oranında destek ve ağıl ve ahırların tadilat masrafları için yüzde 50 oranında destek sağlanmaktadır. Ayrıca damızlık düve almak isteyenler için yüzde 50 oranında destek ve damızlık düve yetiştiriciliği yapacak olan işletmelerin gerekli teknolojik makine ve teçhizat giderleri için de %50 oranında olmak üzere hibe desteği sunulmaktadır.

Devlet Destekli Damızlık Düve Alma Şartları Nelerdir?

Her hibe ve destek de olduğu gibi aynı zamanda damızlık düve yetiştiriciliğinde de belirli şartların taşınması ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların tam ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi adına çiftçilerin bağlı bulunduğu Tarım ve Kredi Kooperatiflerinden bilgi almasını tavsiye ederiz. Devlet tarafından destekli bir şekilde sunulan damızlık düve yetiştiriciliği hibesinde ön plana çıkan şartlar şunlardır;

• Daha önceden damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik bir destek alınmaması

• KOSGEB kapsamında sunulan işletmede desteğinden faydalanılmaması

• TKDK tarafından sunulan işletme desteğinden faydalanılmaması

• Talepte bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

• İşletmenin en az 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması

• İşletmenin vergi borcunun bulunmaması

• Destekten faydalanmak isteyenlerin en az 1 yıl önceden başvuru yapması

• Alınacak olan damızlık düvelerin Tarım Kredi kooperatifleri tarafından seçilmesi ve alımının yapılması

Yukarıda belirtmiş olduklarımızın yanı sıra, damızlık düve desteği kapsamında sunulan sayıdan daha az veya daha fazla (En az 10 ve en fazla 50 damızlık düve) talepte bulunulmaması gerekmektedir. Belirlenen sayıdan daha az miktarda veya daha fazla miktarda başvuruda bulunan kişilerin bu destekten faydalanamayacağını söyleyebiliriz.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteği Başvuru Şartları

Damızlık düve yetiştiriciliği faydalanmak isteyenlerin öncelikle bilinmesi gereken en temel etken bir şirkete veya işletmeye sahip olmaları gereklidir. Aynı zamanda başvuruda bulunanların bin sene öncesinde sisteme kaydını gerçekleştirilmiş olması da gerekmektedir. Damızlık düve yetiştiriciliği desteğinden faydalanmak isteyenlerin en az 10 anaç düve en fazla ise 50 anaç düve talep etmesi gerekmektedir. Talep edilen damızlık düveler Tarım Kredi kooperatiflerince seçimi yapılarak alımı gerçekleştirilmektedir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteği Başvuru Tarihleri

Damızlık düve yetiştiriciliği desteğinden faydalanmak isteyenlerin başvuru tarihlerini oldukça Özen göstermeleri ve dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvurular 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsamaktadır. Bu yılların 01 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında başvuruların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce gerekli bilgi ve belgeleri edinmeniz sizlere zaman açısından fayda sağlayacaktır. Bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Buradan edineceğiniz bilgilerle hareket etmeniz sizlerin faydasına olacaktır.

Düve Yetiştiriciliği Desteğinden Çiftçiler Faydalanacak Mı?

Damızlık düve yetiştiriciliği desteğinden işletmelerin faydalanabileceğiniz dile getirmiştik. Bunun yanı sıra bilmenizi isteriz ki, küçük çiftçi aileler de bu destekten faydalanabilmektedir. Devlet tarafından desteklenen damızlık düve yetiştiriciliğinde 1 ile 10 hayvan arası alımında yüzde 40 hibe sağlanmaktadır. Sağlanan bu desteğe ülkemizin tüm illerinden başvuru yapabilmeniz mümkündür. Bu başvuruyu sağlarken aklınıza takılanları Tarım ve Kredi Kooperatifleri aracılığı ile öğrenebileceğiniz gibi aynı zamanda yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Yapmak Kazandırır Mı?

Hibe ve destekler üzerinde araştırmalar gerçekleştiren birçok kişi aynı zamanda bu destek ve hibeler üzerinde oluşturacağı işten kazanç elde edip edemeyeceğine dair de araştırmalarda bulunmaktadır. Eğer ticari bir işletme faaliyetiniz var ise ve bu işletmenizi çeşitli unsurlarla birlikte büyütmek istiyorsanız, damızlık düve yetiştiriciliğinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sıfırdan iş oluşturmak istiyorsanız, verilen destekle birlikte damızlık düve yetiştiriciliğini gerçekleştirebilir ve sistematik bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bunların hiçbiri yok sadece çiftçi iseniz yine bu destekten faydalanmanız sizlerin kazanç elde etmesine olanak sağlayacaktır. Bu işi yapan kişilerin özellikle doğru bir planlama ile hareket etmesi ve oldukça temkinli bir şekilde davranması gerekmektedir. İyi bir maliyet analizi yapıldıktan sonra harekete geçilmesi sizlerin ilerleyen günlerde daha emin ve net bir şekilde adım atmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği Nedir?

Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği konusunda edinmeniz gereken en önemli bilgileri sizlere sunmaya çalıştık. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bu hususlara tekrar değinecek olursak bunlardan bir tanesi belirlenen hayvan sayısı ve işletme olma koşuludur. Fakat burada işletme olmaksızın ailelere de %40 oranında bir desteğin sağlandığını söyleyebiliriz. Çiftçiler ve işletmeler açısından oldukça faydalı olan damızlık düve yetiştiriciliği aynı zamanda yeni bir iş fırsatı arayan kişilerinde tercih etmesi gereken en iyi iş fikirleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra sizlerde damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik olarak düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.