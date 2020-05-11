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Dezenfektan ihracatında 10 katlık artış

İKMİB’in verilerine göre, 2019 Ocak-Nisan döneminde 8,6 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 90 milyon dolara çıktı. Kolonyada da benzer bir durum söz konusu.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:09
Dezenfektan ihracatında 10 katlık artış

Dezenfektan ve kolonya cari açığa da ilaç oldu

Türkiye’nin üretimden gelen gücü pandemi döneminde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özellikle sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretimler, dünyaya kepenk indirten koronavirüs günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı. Özellikle dezenfektan ve kolonya ihracatı tarihi rekorunu katlayarak kırdı. İKMİB’in verilerine göre, 2019 Ocak-Nisan döneminde 8,6 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 90 milyon dolara çıktı. Kolonyada da benzer bir durum söz konusu. Yine aynı dönemlerde 2,7 milyon dolar olan kolonya ihracatı 7,5 milyon dolara ulaştı.

Konuyla ilgili artış trendinin ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni üretim hatlarının da eklenmesi ile artacağını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister şu açıklamayı yaptı;

“Olağanüstü süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün gücünü bir kez daha görmüş olduk. Pandemi dönemindeki ihracat kısıtlamalarına karşın, özellikle dezenfektan ihracatında geçen yılın Ocak-Nisan dönemine oranla 10 katı aşan bir artış yaşadık. Dezenfektanda 2019 Ocak-Nisan döneminde 8,6 milyon dolar olan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 90 milyon dolara çıktı. Kolonyada ise yine aynı dönemlerde 2,7 milyon dolar olan ihracat 7,5 milyon dolara kadar ulaştı. Tüm dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettiren normalleşme süreçlerine karşın temizlik, hijyen ve dezenfektan konusundaki alışkanlıkların yerleşeceğini düşünüyoruz. Bu artış trendi de yeni üretim hatlarının eklenmesine katkı sağlayacaktır. Yurt içinde Nisan ayında söz konusu ürünlerde talep yüzde 30-40 oranında arttı ve bazı firmalar hızlı adaptasyon yapıp üretmedikleri veya az ürettikleri bu kalemlere talep doğrultusunda ağırlık verdi.

Bununla birlikte 2 Mayıs itibari ile medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerin ihracatındaki ön izin şartının kaldırılması ile ihracat süreçlerimiz yeniden hızlanacaktır. Bu konuda İKMİB olarak Sektör STK’larımız ile beraber ciddi katkımız oldu. Bunun olumlu etkisini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Mayıs ve Haziran aylarındaki kademeli normalleşme süreciyle birlikte toparlanmanın olacağına inanıyoruz. Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Ihracat
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