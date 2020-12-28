Dia Yazılım | Evden çalışma modeli dijital dönüşümü hızlandırdı

Evden çalışma modeli dijital dönüşümü hızlandırdı

Tüm iş dünyası, salgının ileri aşamalarına ve gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı nasıl daha dayanıklı olabileceklerinin yolunu aramaya başladı.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay “dijital dönüşümünü sürekli erteleyen firmaların, evden çalışmak zorunda kalmaları dönüşümü hızlandırdı. Yerleşik yazılımlar kullanan ya da her şeyi manuel süreçlerle yürütmeye çalışan firmalar bu dönüşümü daha fazla erteleyemeyeceklerini fark ettiler. En basit örnekle fatura kesmek için bile ofise gitmek zorunda kalan müşterilerden çok sayıda başvuru oldu” dedi.

Pandemi sürecinde işlerini büyüten, dolayısıyla kullandığı DİA yazılımlarını da büyüten yüzde 10 dolayında bir kesim var. 2021’de bulut yazılım sektörünün de yüzde 20 dolayında büyümesini öngörüyoruz” dedi.

Onay, kurumsal yönetim sistemi yazılımları ve bulut teknolojisi avantajları ile tüm sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlayarak, zaman, mekan ve cihazdan bağımsız olarak firmalarını yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz.” dedi.

DİA Yazılım AŞ: 2004 Yılında KOSGEB Teknoloji Geliştirme Desteği ile ODTÜ KOSGEB Tekmer’de kurulmuştur. Ticari yönetim sistemi olarak her sektörden KOBİ’nin iş yönetim süreçlerini kontrol ve takip etmelerini sağlayan, birbirine entegre çalışan ticari yazılımlar için çalışmaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli uluslararası Ar-Ge projelerinde yer alarak sürekli Ar-Ge yeteneğini geliştirmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olarak, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden diğer tüm satış ve satın alma süreçlerine kurumların iş süreçlerine verimlilik ve hız katmayı amaçlayarak yola çıkmıştır. Tamamen DİA Yazılım AŞ. tarafından geliştirilmiş özel bir altyapı üzerinde ve bulut teknolojisi ile çalışan DİA, SaaS (Software As A Service – Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle pazarlanmakta ve KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmekte, verimliliklerini arttırmaktadır.

