Dijital İkiz Nedir? – Digital Twin Teknolojisinin Önemi

Dijital ikiz uygulamaları, tasarımcıların ve mühendislerin nihai sistem üzerinde el sıkışmadan önce mevcut sistemi ve önerilen senaryoları test edebilecekleri, gerçek sistemleri veya hizmetleri bire bir yansıtan sanal ortamdaki modellerdir.2017 yılında dünyaca ünlü araştırma ve danışmanlık firması olan Gartner Inc. tarafından en iyi 10 stratejik teknoloji trendinden biri seçilen dijital ikiz teknolojisi, üretim açısından vazgeçilmez bir konuma gelmiş durumda. İşte endüstride dijital ikiz uygulamaları nedir, Endüstri 4.0 çözümleri arasında yer alan dijital ikiz programı arasındaki ilişki nasıl gerçekleşir gibi tüm soruların cevabı!

Teknolojik büyümenin hızıyla, üretimdeki dijital dönüşüme ayak uydurmak her zaman kolay olmuyor. Endüstri 4.0 ile birlikte nesnelerin interneti içindeki dijital ikiz kavramına ve dijital dönüşümü sağlamadaki ana rolüne yakından bakmak büyük önem taşıyor. Dijital ikiz teknolojisi 2002’den bu yana ortaya çıkmış olsa da yüksek maliyetler sebebi ile tam anlamıyla uygulamaya konulamıyordu. Ancak nesnelerin interneti sayesinde maliyetler düşürülerek üretim için olmazsa olmazlardan biri olmuştur.

Dijital İkiz Nedir?

Fiziksel ve dijital dünya arasında bir köprü görevi gören dijital ikiz / digital twin; herhangi bir maddenin, hizmetin ve cihazın fiziksel olarak var olmasa dahi dijital ortamda bire bir kopyasının oluşturulmasıdır. Sensörler veya nesnelerin interneti ile birlikte fiziksel ortamdan alınan tam zamanlı veriler, ilk olarak dijital ikize aktarılır. Digital Twin bu verileri işleyerek analiz eder ve çıktıları sunar. Tüm bu süreç sayesinde gerçekleşebilecek sonuçlar çok kısa zamanda maliyet kaybı yaşanmadan görülür ve üretime geçilmeden yaşanabilecek problemler tespit edilir. Kısaca söylemek gerekirse Digital Twin, iş sonuçlarını yönlendirmek için kullanılan ve imalat, depolama çözümü üreten şirketler tarafından birçok amaç için uygulanabilen canlı modellerdir.

Özetle, “Dijital ikiz, bir fiziksel nesnenin veya sistemin yaşam döngüsü boyunca sanal temsilidir. Daha iyi karar verme için öğrenmeyi, muhakemeyi ve dinamik olarak yeniden kalibre etmeyi etkinleştirmek için gerçek zamanlı verileri ve diğer kaynakları kullanır. ”

Gerçek hayattan dijital ikiz örnekleri için videomuzu izleyebilirsiniz.

Dijital İkiz Uygulamaları Neleri Vaat Ediyor?

Ürün veya süreç geliştiren şirketler için Dijital İkiz uygulamaları işinizin performansını artırmayı ve maliyetleri aşağı çekmeyi vaat ediyor. Bu teknoloji sadece mühendislerin yaratıcılığını, yenilikçi gücünü ve ekip olarak verimliliğini arttırmakla kalmayacak; pazarlama, satış ve müşteri tabanınıza hizmet verme ve yönetme şeklinizi de etkileyecektir. Genel olarak Dijital İkiz Teknolojisi işinizin verimliliğini büyük ölçüde artıracak, sizi müşterilerinize daha da yakınlaştıracak ve daha fazla tasarruf ile güçlü bir rekabet pozisyonu sağlayacaktır.

Digital Twin, üreticilerin ve mühendislerin aşağıdakiler gibi çok şey başarmasına yardımcı olur. Bu konulardan bahsetmek gerekirse:

Kullanımdaki ürünleri gerçek kullanıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak görselleştirme

Dijital bir iş parçacığı oluşturmak, farklı sistemleri birbirine bağlamak ve izlenebilirliği teşvik etmek

Tahmine dayalı analitik ile varsayımları iyileştirme

Uzaktaki ekipmanlarda sorun giderme

Sistem sistemleri içindeki karmaşıklıkları ve bağlantıları yönetme olarak sıralanabilirler.

Aynı zamanda dijital ikiz ve nesnelerin internetlerinin devreye girdiği yerler de vardır. Örneğin bir dijital ikiz, bir varlığın hikayesini yaşam döngüsü boyunca anlatmak için bağlı sensörlerden gelen verileri kullanabilir. Bu sayede nesnelerin interneti verileriyle, örneğin sıcaklık ve nem gibi belirli varlık sağlığı ve performans göstergelerini ölçebiliriz. Mühendisler, bu verileri sanal modele veya dijital ikizle birleştirerek, aracın kendisinden gerçek zamanlı geri bildirim yoluyla aracın nasıl performans gösterdiğini tam olarak görebilir.

Dijital İkiz Örnekleri

Dijital İkiz örnekleri otomotiv, sağlık ve üretim gibi pek çok sektörde yerini almış durumda.

Formula I

Formula 1 otomobil yarışını geliştirmek için digital twin teknolojisinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Her saniyenin önemli olduğu bu sporda, digital twin sayesinde sürücünün hangi hamlesinin ve otomobil ekipmanlarındaki hangi ayarların performansı artırabileceği biliniyor.

Formula 1’deki digital twin, otomobil performansını artırıyor ve hatta McLaren Group’un teknoloji yan kuruluşu olan McLaren Applied Technologies’de eski bir genel müdür ve başkan yardımcısı olan Peter van Manen dijital ikiz teknolojisi ile ilgili olara “Bu, bir dijital ikizin yardımcı olmak için mükemmel olduğu türden bir şey,” diyor.

Chevron Corporation

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation, 2024 yılına kadar petrol sahalarında ve rafinerilerdeki ekipmanlara uygulayacakları dijital ikiz teknolojisi ile birlikte bakım maliyetlerinde milyonlarca dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Dijital ikiz örnekleri sayesinde Chevron Corporation’ın Baş Bilgi Sorumlusu Bill Braun, en önemli ekipmanlarının arızalarını önlemenin tasarruf edebileceğini umuyor. Bu ve birçok alanda sağlanacak olan yararlar sayesinde dijital ikiz kullanımı ile şirket her yıl milyonlarca dolar tasarrufu öngörmektedir.

Singapur

Singapur’un bir dijital ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu teknoloji sayesinde enerji tüketiminin verimliliğinden vatandaşların yaşamını iyileştirebilecek birçok uygulamaya kadar kentin yönetimine giren pek çok değişken iyileştirilebiliyor. Ayrıca büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve sanal gerçeklik sayesinde bir şehrin karmaşık sistemini dijital dünyaya aktarmak artık mümkün olduğundan ve şehir planlamacılarının çok fazla risk almadan çözümleri test etmesine olanak sağladığından kullanılmaktadır. Digital twin teknolojisi sayesinde bir şehir laboratuvarı ve uzmanların dijital ikiziyle çalıştığı dünya inovasyon merkezi olan Singapur şehir devletinde durum budur.

Dijital İkiz konusunda Dijitalis Ne Sunuyor ?

Artan ürün çeşitliliği, kısalan teslimat süreleri, kişiselleşen müşteri talepleri, küreselleşen tedarik zincirleri, daha karmaşık proses ve teknolojiler, sürekli yükselen maliyetler şirketleri üretim ve lojistik süreçlerini yeniden düşünmeye itmektedir. Başarıyı hedeflemiş şirketler sadece bu gereksinimleri hızlı ve doğru olarak karşılamakla yetinemez. Ayrıca tasarlayacakları sistemlerin geleceğin değişken şartlar altında da aynı performansı sürdürebilecek esnekliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.

Dijital İkiz, envanter ve üretim maliyetlerinden, teslimat süreleri, enerji tüketimi ve müşteri memnuniyetine kadar geniş bir yelpazedeki anahtar performans göstergelerini optimize ederken farklı yerleşim planları ve kontrol stratejilerinin avantajlarının kıyaslanmasına imkan verir. Dijital ikiz, değerlendirilen her senaryo için kapsamlı bilgi sağlayan önemli bir karar destek aracıdır. Yeterli miktarda bilgiye sahip olan planlamacı ve yöneticiler bugün ve geleceğin ihtiyaçlarına en iyi karşılığı verecek en uygun çözümü çok daha güvenle bulacaktır. Sistemlerini simülasyonla doğrulamış şirketler gelecekteki her türlü senaryoya hazırlıklı olacaktır.

Dijitalis geçmişten bugüne Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin simülasyon ve dijital ikiz alanında tercih edilen çözüm ortağı olmuştur.

Geleceği bugün şekillendirmek, karmaşık ve dinamik endüstriyel sistemleri değerlendirmekle görevli planlamacı ve yöneticilerin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu karşılamak üzere Dijitalis her türlü üretim ve lojistik sürecin incelenebileceği dünyanın en gelişmiş ve en güçlü dijital ikiz programı sunmaktadır.

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Kaynak : https://dijitalis.com/blog/dijital-ikiz/

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