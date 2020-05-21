Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Dijital öncelikli ekonomiye hazır olun

“Dijital Öncelikli Ekonomiye Hazır Olun: Hiper Ölçek, Hiper Hız ve Hiper Bağlantılı İşletme Çevrimiçi Etkinliği IDC Türkiye & Turkcell İş Birliğiyle Gerçekleştirildi

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:06
Dijital öncelikli ekonomiye hazır olun

Dijital öncelikli ekonomiye hazır olun


Hiper Ölçek, Hiper Hız ve Hiper Bağlantılı İşletme” konulu çevrimiçi etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk’ün moderatörülüğünde, yeni dünya düzeninde CIO’ların değişen önceliklerine değinilen açık oturumda, CarrefourSA CIO’su Bilal Genç, DenizBank COO’su Dilek Duman, MLP Care CIO’su Gürkan Cağlıoğlu, Hepsiburada.com CTO’su Gürkan Coşkuner ve Eczacıbaşı Holding CIO’su Gürkan Papila konuşmacı olarak yer alarak değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser; son 20 yıl içerisinde bulut, yapay zekâ, büyük veri ve analitik, nesnelerin interneti gibi yepyeni teknolojilerin hayatımıza girmesi ile büyük bir değişim yaşadığımızı, bu değişimi iyi okuyan ve değişim rüzgarını arkasına alan kurumların büyük bir dönüşüm gerçekleştirerek gelir ve kârlılıklarını arttırdığını ifade etti. Yeni dönemde ise müşteri beklentilerinin, iş modellerinin sil baştan tanımlandığı bir dünyada rekabet kurallarının değişkenliğinden bahsederek, oyunda kalmak ve ötesi için kurumların önceliklendirmesi gereken 9 bileşene değindi.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk; “Önümüzdeki dönem yaşadıklarımızı analiz edip ‘Gelecek için hangi teknolojilere daha fazla yatırım yapalım? Nelerden vazgeçelim?’i değerlendireceğimiz bir dönem olacak. Yaşadığımız bu dönemin bize verimlilik ve inovasyon alanlarında yol gösterici olacağını düşünüyorum.” dedi.

DenizBank COO’su Dilek Duman; “Tüm kurumlar ve müşterilerimiz, pandemi nedeniyle oluşan çalışma ortamındaki değişim ihtiyacına hızla tepki verdiler. Yeni normale dönüş başlıyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

CarrefourSA CIO’su Bilal Genç; “COVID-19 salgını ile hiç olmadığımız kadar çevik, esnek ve büyüyebilir yapılara ihtiyaç duyduk. Bu dönemde, hayatta kalmanın yegâne çözümünün ise dijital çözümlerle yeni normale adaptasyon olduğunu görüyoruz. Artık teknoloji yol haritamızı sağlık ve hijyen odaklı olacak şekilde omni-channel’a yönetme zamanı.” dedi.

IDC Hakkında
International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan ve etkinlikler düzenleyen bir numaralı küresel oyuncudur. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın alırken ve iş stratejilerini belirlerken gerçeklere dayalı kararlar almalarını sağlar. 110’dan fazla ülkede 1100’den fazla IDC analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve trendleri konusunda küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunar.
50 yılı aşkın bir süredir IDC, stratejik bilgiler sunarak müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. IDC, bilgi teknolojileri, basın, araştırma ve etkinlik düzenleme alanında dünyanın lider kuruluşu olan IDG’nin bir yan şirketidir.

IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye
Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin yer aldığı bölgede IDC, bölgesel merkezi Dubai olan Riyad, Kazablanka, Nairobi, Lagos, Johannesburg, İstanbul ofisleri ile 2016'da açılışı yapılan Kahire ofisi koordineli bir ağ oluşturmaktadır. Yerel deneyim ile bu dinamik bölgelerdeki pazarları kapsamlı bir şekilde anlayabilmek için uluslararası bir bakış açısını bir arada sunan IDC’nin, pazar istihbarat hizmetleri derinlik, tutarlılık, kapsam ve doğruluk bakımından eşsizdir. IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de bölge genelinde 130’in üzerinde analist, danışman ve konferans görevlisi ile hizmet vermektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY seferleri başlamadan ertelendi | Bilet alanlar bu tarihlere dikkat
THY seferleri başlamadan ertelendi | Bilet alanlar bu tarihlere dikkat
Bal üretiminden 1 milyar dolarlık katma değer
Bal üretiminden 1 milyar dolarlık katma değer
İstanbullu'nun soğan ve patatesi Adana'dan geldi
İstanbullu'nun soğan ve patatesi Adana'dan geldi
Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor
Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor
Barem Küresel İklim Değişikliği Raporu yayınlandı
Barem Küresel İklim Değişikliği Raporu yayınlandı
TEMA Vakfı arıları ve çocukları oyunla buluşturdu
TEMA Vakfı arıları ve çocukları oyunla buluşturdu
Tüketilmeyen elektrik sanayiciyi çarptı!
Tüketilmeyen elektrik sanayiciyi çarptı!
Tadım’dan Yerli Ay Çekirdeği için Çiftçiye Sürdürülebilir Üretim Desteği
Tadım’dan Yerli Ay Çekirdeği için Çiftçiye Sürdürülebilir Üretim Desteği
1915Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
Türk Gıda Kodeksi Bal Standardı değişti
Türk Gıda Kodeksi Bal Standardı değişti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim