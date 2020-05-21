Dijital öncelikli ekonomiye hazır olun



Hiper Ölçek, Hiper Hız ve Hiper Bağlantılı İşletme” konulu çevrimiçi etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk’ün moderatörülüğünde, yeni dünya düzeninde CIO’ların değişen önceliklerine değinilen açık oturumda, CarrefourSA CIO’su Bilal Genç, DenizBank COO’su Dilek Duman, MLP Care CIO’su Gürkan Cağlıoğlu, Hepsiburada.com CTO’su Gürkan Coşkuner ve Eczacıbaşı Holding CIO’su Gürkan Papila konuşmacı olarak yer alarak değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser; son 20 yıl içerisinde bulut, yapay zekâ, büyük veri ve analitik, nesnelerin interneti gibi yepyeni teknolojilerin hayatımıza girmesi ile büyük bir değişim yaşadığımızı, bu değişimi iyi okuyan ve değişim rüzgarını arkasına alan kurumların büyük bir dönüşüm gerçekleştirerek gelir ve kârlılıklarını arttırdığını ifade etti. Yeni dönemde ise müşteri beklentilerinin, iş modellerinin sil baştan tanımlandığı bir dünyada rekabet kurallarının değişkenliğinden bahsederek, oyunda kalmak ve ötesi için kurumların önceliklendirmesi gereken 9 bileşene değindi.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk; “Önümüzdeki dönem yaşadıklarımızı analiz edip ‘Gelecek için hangi teknolojilere daha fazla yatırım yapalım? Nelerden vazgeçelim?’i değerlendireceğimiz bir dönem olacak. Yaşadığımız bu dönemin bize verimlilik ve inovasyon alanlarında yol gösterici olacağını düşünüyorum.” dedi.

DenizBank COO’su Dilek Duman; “Tüm kurumlar ve müşterilerimiz, pandemi nedeniyle oluşan çalışma ortamındaki değişim ihtiyacına hızla tepki verdiler. Yeni normale dönüş başlıyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

CarrefourSA CIO’su Bilal Genç; “COVID-19 salgını ile hiç olmadığımız kadar çevik, esnek ve büyüyebilir yapılara ihtiyaç duyduk. Bu dönemde, hayatta kalmanın yegâne çözümünün ise dijital çözümlerle yeni normale adaptasyon olduğunu görüyoruz. Artık teknoloji yol haritamızı sağlık ve hijyen odaklı olacak şekilde omni-channel’a yönetme zamanı.” dedi.

IDC Hakkında

International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan ve etkinlikler düzenleyen bir numaralı küresel oyuncudur. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın alırken ve iş stratejilerini belirlerken gerçeklere dayalı kararlar almalarını sağlar. 110’dan fazla ülkede 1100’den fazla IDC analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve trendleri konusunda küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunar.

50 yılı aşkın bir süredir IDC, stratejik bilgiler sunarak müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. IDC, bilgi teknolojileri, basın, araştırma ve etkinlik düzenleme alanında dünyanın lider kuruluşu olan IDG’nin bir yan şirketidir.

IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin yer aldığı bölgede IDC, bölgesel merkezi Dubai olan Riyad, Kazablanka, Nairobi, Lagos, Johannesburg, İstanbul ofisleri ile 2016'da açılışı yapılan Kahire ofisi koordineli bir ağ oluşturmaktadır. Yerel deneyim ile bu dinamik bölgelerdeki pazarları kapsamlı bir şekilde anlayabilmek için uluslararası bir bakış açısını bir arada sunan IDC’nin, pazar istihbarat hizmetleri derinlik, tutarlılık, kapsam ve doğruluk bakımından eşsizdir. IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de bölge genelinde 130’in üzerinde analist, danışman ve konferans görevlisi ile hizmet vermektedir.