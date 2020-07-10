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Dijital pazarlama yüzde 33 daha etkili

McKinsey&Company tarafından yapılan araştırmada geleneksel müşteri iletişim araçları ile dijital iletişim araçları karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda dijital iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarına oranla yüzde 33 daha etkili olduğu belirlendi.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:40
Dijital pazarlama yüzde 33 daha etkili

Dijital pazarlama yüzde 33 daha etkili


Dijital pazarlama, özellikle yeni normalde işletmelerin ürün veya hizmet tanıtımı, hedef kitleye kolaylıkla ulaşma ve satış potansiyellerini artırmada öncelikli tercihi. Geleneksel pazarlamanın durağan yapısının aksine dijital pazarlamanın dinamik olması, hızlı aksiyon alma, interaktif iletişime olanak sağlama ve ölçülebilir olma gibi pek çok avantajı mevcut. McKinsey&Company tarafından yapılan araştırma dijital iletişim araçlarının potansiyel müşteriler üzerinde diğer iletişim araçlarına kıyasla yüzde 33 daha etkili olduğunu gösteriyor.

Müşterilerin yüzde 95’i dijitalden

İşletmelerin doğru dijital pazarlama yöntemleriyle potansiyel müşterileri web sitelerine veya mağazalarına çekmeleri, içinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu avantajlar sayesinde eskiye nazaran çok daha basit. Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, mağazalardan yapılan satışların yüzde 95’i dijital platformlardan etkilenerek gelen kişiler tarafından yapılıyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale evrildiği günümüzde, müşteriye ulaşmanın yolu dijital pazarlamayı etkili bir şekilde kullanmaktan geçiyor.

Geleneksel pazarlama tahtını dijitale bıraktı

Dijital pazarlamanın işletmelerin varlıklarını sürdürmede kritik bir konumda olduğunu söyleyen EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “İşletmeler artık marka bilinirliklerini ve karlılıklarını artırmak için geleneksel pazarlama yöntemlerini değil, arama motoru optimizasyonu (SEO), Google reklamları, sosyal medya reklamlar gibi dijital pazarlama yöntemlerini kullanıyorlar. Bu değişime ayak uydurmak tercihten çok zorunluluk. Değişen tüketici alışkanlıklarına ve taleplerine hızlı çözümler üretebilmenin tek yolu ölçümlenebilir ve analiz edilebilir bir platform üzerinden pazarlama stratejisi geliştirmek.” ifadelerine yer verdi.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.

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