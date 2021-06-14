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Dijital pazarlamada insansız dönem başladı

Otomasyon teknolojileri değişen tüketici davranışlarına uyum sağlama konusunda şirketlere kolaylıklar sunuyor. Otomasyon teknolojileri sayesinde dijital reklam bütçelerinde yüzde 30’un üzerinde tasarruf sağlanıyor. 

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:44
Dijital pazarlamada insansız dönem başladı

Dijital pazarlamada insansız dönem başladı


Dijital pazarlamada reklam kampanyalarının verimli yönetilmesi ve yoğun rekabette avantajlı duruma geçmek otomasyon teknolojileri ile mümkün hale geliyor. Kampanyalarda kullanılan anahtar kelimelerin sürekli ve otomatik analiz edilmesi, verimsiz anahtar kelimelerin elenmesi reklam kampanyalarının başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor. Harcama yapılan ancak şirketlere dönüş getirmeyen arama kelimelerini duraklatarak kampanyalarda performans artışı sağlayan otomasyon teknolojileri, yüzde 90 oranında iş gücü tasarrufu sağlıyor.

Hata payı sıfırlandı

Otomasyon teknolojileri, hesaplarda oluşabilecek çalışmayan link, tükenen bakiye, onaylanmayan reklam gibi tüm hatalı işlemlere anında müdahale ederek kampanyada hedeflenen başarıya ulaşmayı kolaylaştırıyor. Otomatik müdahale sayesinde hata payı sıfıra iniyor. Görüntülü reklam ağı kampanyalarının yerleşimlerini de otomatik sınırlandıran teknoloji sayesinde reklamların gereksiz mecralarda gösterilmesinin önüne geçiliyor. 

400 şirkette verimlilik yüzde 100 arttı

Otomasyon teknolojileri kullanarak 400’ü aşkın şirkete hizmet veren EG Bilişim Teknolojileri, verileri otomatik analiz ederek gerçekleştirdiği başarılı reklam kampanyalarıyla şirketlerin ciro artışı elde etmelerini sağlıyor. Konu hakkında bilgi veren dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Teknolojiyle birey ve şirketlerin taleplerinin döngüsel ve birbirlerini karşılıklı etkilediği günümüzde tamamen ölçeklenebilir otomasyon çözümleri ön plana çıktı. Dijital pazarlamadaki fikri liderliğimizi otomasyonun gücüyle pekiştirerek müşterilerimize katma değeri yüksek, bütçeyi yüzde 100 verimlilikle kullandığımız nokta atışı hizmetler sunabiliyoruz. Artık her müşterimizin dijital bir asistanı, temsilcisi var. Süreçlerimiz 24 saat insan hatalarından arındırılmış şekilde gerçekleşiyor. Otomasyon teknolojisiyle kolektif zeka kullanarak işletmelerin hedef pazardaki etkinliğini maksimize ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veren bir dijital performans ajansı.

2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor.

EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.

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Dijital PazarlamaEG Bilişim Teknolojileri
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