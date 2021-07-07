Dijitalleşmede firmaları üretim ve ihracat uçuracak

İletişim çağının ana paradigmalarından teknoloji, pandemi ile birlikte ticaret dengesini değiştirecek önemli bir unsur olarak kapımızı çaldı. Pimtaş Plastik teknolojiye entegre olan firma olarak, yeni dünya düzeninde rekabete önde başlıyor. Hızının daha önce hissedilmediği kadar güçlü yaşandığı pandemi sürecinde Pimtaş Plastik hedefinde ihracatta ve yurt içinde yaşanan dijital dönüşüme hazır olarak hedefinin üzerinde ciro kapanışı yaptı.

Türkiye İhracatı Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Yeni normalle beraber dünya ekonomisinin düzeni de değişiyor.2021 yılında hedeflediği büyümenin üstüne çıkarken pandeminin yaralarını hızlı sararak hedef pazar ihracat ve yurt içi satışlarında rekor üstüne rekor kırdı.

Türkiye’nin 2021 Ocak-Nisan döneminde ihracatı 62,1 milyar dolara yükseldi. Bu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,9 büyümeye işaret ediyor.

Sürdürebilir Kapasite ve Verimlilik Sağladı

Pimtaş Plastik otomasyon seviyesini artıracak yatırımlarla sürdürülebilir kapasite ve verimliliğini arttırmaya devam ediyor. 2021 yılında, ürün yelpazesine eklenen yeni ürünler ve bunların gerekliliklerine bağlı olarak yeni üretim teknolojilerini tesise kazandıracak ve mevcut üretim kapasitesini artıracak şekilde; üretimde kullanılacak ekipman ve makinalarının, üretim alanları ile destek sistemlerinin sayı, özellik ve kapasitelerinin arttırılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor

Müşteri memnuniyetiyle fark oluşturuyor

Pimtaş Plastik hedeflerin içerisinde müşteri memnuniyetini de üstte tutuyor. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar sayesinde çok yakında yeni ürünlerini de piyasaya sunacak. Pimtaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, ‘Pimtaş kurulduğu günden bugüne kadar hedefleri içerisinde müşteri memnuniyeti ne ise bundan sonrası içinde aynı olarak kalacaktır. Yegane hedeflerimizden birisi de müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimiz ne kadar mutluysa rakamsal bazda koyacağımız hedeflerde o derece kolaylaşır’ dedi.