Dilan Polat çalışanlarını özel jetle götürdü
Türkiye'nin tanınmış güzellik merkezi zincirlerinden birinin sahibi olan Dilan Polat, yeni şube açılışına kiraladığı özel jetle gitti.
Mersin'de yeni şube açan Dilan Polat, İstanbul'dan çalışanlarını kiraladığı özel lüks jetle götürdü.
Türkiye’nin önde gelen güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı.
İş insanı, kız kardeşi ve aynı zamanda ortağı Sıla Polat ile birlikte Mersin’deki yeni şubesinin açılışı için jet kiralayarak personeliyle Atatürk Havalimanı’ndan Adana’ya gitti.
Çalışanlarını ödüllendiren Polat, Adana’dan Mersin’e geçerken de VIP araç kiraladı.