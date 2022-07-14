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Dış güçler yine devrede | Dolar çıldırdı

Şaka şaka; Uluslararası piyasalar, ABD'dı çıkan yüksek enflasyon rakamlarının ardından başlayan çalkalanma Türk Lirası'nı vurdu

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
Dış güçler yine devrede | Dolar çıldırdı

Dış güçler yine devrede | Dolar çıldırdı

ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aşarak 2022'nin zirvesine ulaştı.

Küresel piyasalar dün açıklanan zirve enflasyon verisi ile sarsılırken, doların diğer para birimleri karşısındaki güçlü duruşu sürüyor.

ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı. ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı.

Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.

2022'NİN EN YÜKSEK SEVİYESİ KAYDEDİLDİ

ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aştı.

Dolar/TL paritesi 17.50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 17.4939 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
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