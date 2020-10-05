Diş ve diş eti sağlığında “bor” mucizesi

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı’nın gerçekleştirdiği bilimsel çalışmada; bor içeren ağız gargarasının dişeti hastalıklarının tedavisine olumlu etkisi olduğu saptandı. Bor içeren diş sağlığı ürünleri geliştiren Medirevo şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar’a göre araştırma bor ile tedavilerde çığır açacak

Türkiye; dünya bor kaynaklarının yüzdü 73’ünü topraklarında bulundururken, insan sağlığı için hayati önem taşıyan bor elementinin faydaları üzerine çok önemli araştırmalar yürütülüyor. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmada, bor elementinin antimikrobiyal özelliğinin diş ve diş eti sağlığında etkili bir rol oynadığını belirledi.

“Bor içeren ürünler diş hekimliği için gelecek vaat ediyor”

Borun, uygun dozlarda kullanıldığında göz ardı edilemeyecek olumlu etkileri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sema Hakkı, yürüttükleri klinik çalışmalarda bor içeren ağız gargarasının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu saptadıklarını belirtti. Araştırmada; kanama, dişetinde ödem gibi tüm klinik parametrelerde borlu gargaranın hali hazırda kullanılan ve alternatifi olmayan klorheksidin kadar iyi olduğu hatta sondlamada kanama parametresinde birinci ay sonuçlarının borlu gargara ile çalışılan grupta daha iyi olduğu tespit edildi.

Diş ve diş eti hastalıklarının en önemli nedeninin mikrobiyal dental plak olduğunu belirten Prof. Dr. Sema Hakkı, “Çürük ve diş eti hastalıklarının oluşmaması için temel öncelik dental plağın dişten uzaklaştırılması, yani etkin diş fırçalama ve ara yüz fırçalarının kullanımıdır. Diş fırçası ile ağız temizliği olmazsa olmazdır” dedi. Kronik ağız yaraları, yatalak olma hali, sakatlık, zihinsel engellilik gibi durumlarda ve radyoterapi ve/veya kemoterapi esnasında dişlerini etkin fırçalamaya engel durumu olan bireylere dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı şöyle devam etti: “Bu kişilerde plak oluşumunu ve muhtemel olumsuz etkileri gidermek için gargaralardan faydalanılması kaçınılmazdır. Bu durumlarda özellikle borik asit içeren gargaraların jel formları, bor içeren diş macunları ve diş hekimlerinin profesyonel kullanımı amacı ile diş eti altına uygulamak için tavsiye ettiği özel jel formları, diş hekimliği için önemli ve gelecek vadeden ürünleri arasındadır.”

Amacımız milli cevherin bilinmesi

Bor üzerine uzmanlaşarak borlu diş sağlığı ürünleri geliştiren Medirevo Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar, bugüne kadar borun faydaları üzerine yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalara bir yenisinin daha eklendiğini dile getirdi. Sağlık ve beslenme konusunda faydaları saymakla bitmeyen bor ve kenevir çalışmalarındaki en temel amacın, bor zengini ülkemizde bu madeni ekonomiye katkı sağlayacak şekilde işlemek ve her alanda kullanmak olduğunu söyleyen Hamaratlar şöyle devam etti: “Bu bilimsel araştırma da bor içeren ağız sağlığı ürünlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir. Tüm tüm Ar-Ge çalışmalarımızı bor üzerine gerçekleştirmekteyiz. Borun kullanıldığı özel 75 ürün geliştirdik.Tek amacımız bu milli cevherin değerinin bilinmesidir.”

Boğaz enfeksiyonlarına etkili önlem

Bor ve kenevirin eşsiz mucizesini sunduğu ürünleri ile adından söz ettiren Medirevo, ağız bakım ürünleriyle de piyasada boy gösteriyor. Bor, kenevir, misvak ve propolis ile güçlendirilmiş içeriği ile ağız sağlığı için geliştirilen Medirevo Propolis ve Misvaklı Diş Macunu ve yine bor, kenevir ve aloe vera içeriği ile Medirevo Aloe Vera ve C Vitaminli Ağız Spreyi, boğaz enfeksiyonuna karşı ağız hijyenine özellikle dikkat edilen son günlerde kurtarıcınız olacak. Aloe vera, misvak, propolis ve kenevir ile güçlendirilmiş Medirevo Propolis, Aloe Vera ve Misvaklı Çocuk Diş Macunu ise, çocuğunuzun ağız temizliğini yaparken diş ve diş eti sağlığını koruyacaktır.