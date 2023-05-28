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Diyanet, bankaların maaş promosyonu haram olmaktan çıkardı

Daha önce, kamu çalışanlarına bankalar tarafından ödenen promosyona 'Harama yakın' fetvası veren Diyanet, personelin yoğun baskısı sonucu geri adım attı.

28 Mayıs 2023 Pazar 04:08
Diyanet, bankaların maaş promosyonu haram olmaktan çıkardı

Diyanet, bankaların maaş promosyonu haram olmaktan çıkardı



Vatandaşın dini konularda yönelttiği çok sayıda soruya kamuoyunda tartışmalı cevaplar veren Diyanet, kendi personelini de promosyon mağduru haline getirmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Sefa Uyar imzasıyla yayınlanan habere göre, Diyanet İşleri, kendi çalışanlarının adeta mağdur edildiği promosyon fetvasında güncelleme yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı sonucu katılım bankalarıyla imzalanan ve diğer kamu kurumlarına göre oldukça düşük kalması nedeniyle personelle ters düşülen, “harama yakın” fetvası da verilen promosyon tutarlarına ilişkin yeni “tavsiye kararı” alındı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Diyanet-Sen’in gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda, bir sonraki promosyon sürecinde tüm bankalardan teklif alınması kararlaştırıldı.


2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Başkan Ali Erbaş ile personelin arasını açtı.


Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı sonucu katılım bankalarıyla imzalanan promosyon tutarı, diğer kamu kurumlarına göre çok düşük kaldı. Personelin tepkisi, sendikaların girişimiyle mahkeme bu kararı iptal etse de konu Erbaş’ın talimatıyla Danıştay’a taşındı. Danıştay ise kurumu haklı buldu. Bu süreçte promosyon için “harama yakın” fetvası verilirken, kurum yazışmalarında “promosyon” yerine “hediye” tanımı kullanılmaya başlandı.

‘TÜM BANKALAR’ AYRINTISI

“Ben yaptım oldu anlayışı” tepkisiyle yargıya taşıyan Diyanet’teki yetkili sendika Diyanet-Sen ise konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündemine taşıdı. Erbaş’a yakın isimlerden olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç’in de katıldığı toplantıda, Erbaş’ın ısrarından geri adım atmasına neden olacak bir “tavsiye kararı” alındı.

2007’de konuya ilişkin çıkarılan Başbakanlık Genelgesi’ne işaret edilen kararda, yeni dönem personel maaş promosyon sürecinde “genelgeye uygun olarak tüm bankalardan teklif alınması”, ayrıca sürecin şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar aracılığı ile yürütülmesinin sağlanması istendi. Alınan tavsiye kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması da imza altına alındı. 

‘HEP AYNI PERSONEL GİTMESİN’

Öte yandan, ramazan ayında özellikle Erbaş’a yakın isimlerin dolarla harcırah verilerek yurdışına gönderilmesine gönderme yapılan bir tavsiye kararı da verildi. İmza metninin 4. maddesinde, “kısa dönem yurtdışı görevlendirmelerde her yıl aynı personelin görevlendirilmemesi konusunda çalışma yapılması” kayıt altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
PromosyonDiyanetDiyanet İşleri
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