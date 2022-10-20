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Diyanet bütçesine rekor zam | Yüzde 123 zam yapıldı

Resmi enflasyon oranını yüzde 86 olarak ilan eden AKP iktidarı, Diyanet'in personel giderlerine yüzde yüzde 123 zam yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı.

20 Ekim 2022 Perşembe 20:49
Diyanet bütçesine rekor zam | Yüzde 123 zam yapıldı


Diyanet bütçesine rekor zam | Yüzde 123 zam yapıldı


TBMM’ye sunulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Ödeneği’nde yüzde 123 artış yapılarak önümüzdeki yılın ödeneği için 35 milyar 910 milyon 653 bin TL ayrıldı. Bu meblağın 33,8 milyarlık kısmı personel için ayrıldı.

Yurtttaşların alım gücü her geçen gün düşerken gözler aralık ayında açıklanacak asgari ücret artışına çevrildi. Yurttaşlar iktidarın duyuracağı ücrete bel bağlarken devlet kurumlarının 2023 bütçeleri dudak uçuklattı.


2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM’ye sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı için 2023 yılında öngörülen bütçe 35 milyar 910 milyon 653 bin TL olarak belirlendi. Kurumun, ödeneği 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 508 bin TL idi. Böylece kurumun ödenek teklifinde yüzde 123 artış yapılmış oldu. Diyanet’in 2023 yılı bütçe teklifinin ana kalemleri şöyle:

Personel giderleri: 33 milyar 812 milyon 121 TL

Temsil ve tanıtma giderleri: 3 milyon 945 bin TL (Geçen yıl: 1 milyon 961 TL idi)

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer: 196 milyon 217 bin TL (Geçen yıl: 92 milyon 441 bin TL)

Personele ait yolluklar: 155 milyon 3 bin TL (Geçen yıl: 64 milyon 892 bin lira)

Hizmet alımları: 116 milyon 958 bin TL (geçen yıl: 46 milyon 23 bin lira)

Anahtar Kelimeler:
DiyanetDiyanet Bütçesi
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