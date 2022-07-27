Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Diyanet, hayat pahalalığı ve zamların kaynağını açıkladı

Son yıllarda çok sayıda tartışmalı fetva ile camilerde arap selefilere açmasıyla gündemden düşmeyen Diyanet, zamların kaynağını buldu.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:21
Diyanet, hayat pahalalığı ve zamların kaynağını açıkladı

Diyanet, hayat pahalalığı ve zamların kaynağını açıkladı


Diyanetin Din İşleri Yüksek Kurulu, fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu üzerine verdiği fetvayı paylaştı. Paylaşımda, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmesi dikkat çekti.


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, telefonla ya da internet üzerinden sorulan soruları yanıtlayarak fetva veriyor. Bazı konularda seçilen sorular ve fetvalar ise internet sitesinde konu başlıklarına göre sürekli şekilde yayımlanıyor. Bu fetvalar, ülke gündeminde yer tutan bir konuyla ilgiliyse kimi zaman da kurulun sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Yüksek fiyat artışlarının tartışıldığı süreçte kurulun sosyal medya hesabından 20 Temmuz’da paylaşılan bir fetva ise dikkat çekti. 

Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada yer verilen bir hadis dikkat çekti. İlgili kısım ve hadis şöyle:

“Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’”

"YETKİSİ VAR"

Öte yandan fetvada, piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu vurgulandı. 

Son Güncelleme: 27.07.2022 08:23
Anahtar Kelimeler:
DiyanetHayat PahalılığıFetva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden, jeoloji mühendisliği seçen başarılı öğrencilere burs
Maden, jeoloji mühendisliği seçen başarılı öğrencilere burs
Garantili geçiş yetmedi mi? Osmangazi Köprüsü satılık
Garantili geçiş yetmedi mi? Osmangazi Köprüsü satılık
Yerli Tohum verim rekoru kırdı | İBB tohum dağıtmıştı
Yerli Tohum verim rekoru kırdı | İBB tohum dağıtmıştı
Orta sınıf kalmayınca esnaf kepenk kapattı
Orta sınıf kalmayınca esnaf kepenk kapattı
Doğa Koleji’nin iflası istendi
Doğa Koleji’nin iflası istendi
Ankara halkının 801 milyon doları çöpe gitmiş
Ankara halkının 801 milyon doları çöpe gitmiş
İstanbul'a su getirecekti | Melen Suyu'nda çatlak krizi
İstanbul'a su getirecekti | Melen Suyu'nda çatlak krizi
Kanal İstanbul için yapılan tren hattı ihalesi iptal
Kanal İstanbul için yapılan tren hattı ihalesi iptal
Tırtıl Trakya'yı esir aldı
Tırtıl Trakya'yı esir aldı
SorHadi – Soru Cevap Sitesi ile Evden Para Kazan
SorHadi – Soru Cevap Sitesi ile Evden Para Kazan

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim