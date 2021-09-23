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Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi: “Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu”

23 Eylül 2021 Perşembe 15:07
Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası, Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun söylem değişikliklerinin piyasalarda bir indirim beklentisinin oluşmasına yol açtığı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıyla politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitti. 

“Çekirdek enflasyon %17’nin altında gerçekleşmişti”

Açıklanan kararı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirime giderek %18 seviyesine çektiğini belirterek,  politika faizindeki bu kararın eski Başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020’de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı.  Doç. Dr. Çifter, “Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamış, TÜFE %19.25, ÜFE %45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise %17 altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED’in politika faizini sabit tutması etkili oldu” yorumunu yaptı.
Piyasanın faiz indirimi beklemediğini ve karar sonrası USD/TRY kurunun 8.77’yi test ettiğine işaret eden Doç. Dr. Atilla Çifter, “ÜFE ve TÜFE arasındaki %26’yı aşan fark, TÜFE üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda artış devam ederse kur-enflasyon geçişi de etkili olacak ve TÜFE artmaya devam edecektir. Diğer yandan Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt swap’ı 400’e yakın ve risk primi hala yüksek. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimine erken başlamış görünüyor.” ifadelerini kullandı. 

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