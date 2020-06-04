Doğa dostu mumlar ortamınıza ışık katıyor

Seasons Candle Co. %100 doğal balmumu ve soya bitkisinden yaptığı dekoratif ve hediyelik el yapımı mumlarını beğeniye sunuyor.

Yaz mevsimini ‘Marin’ serisi ile karşılayan Seasons Candle, ortamlarınıza ve sofralarınıza güzellik katarak, pozitif enerji ve iç açan doğal esansiyel kokularıyla da adeta sizi güzel anılarınıza geri götürüyor. En iyi şekilde muhafaza etmeniz için cam ürünlerde ve aşkla yoğrulmuş doğal toprak kaselerde sunulan Marin serisi, okyanus, limon çiçeği, portakal, yasemin ve beyaz çiçek kokularıyla etrafa ferah, masum, enerjik ve ilham veren kokular yayıyor.

Seasons Candle tasarımlarında özlemle beklenen yaz mevsiminden çakıl taşları, deniz yıldızı, deniz kabukları ve yaz çiçeklerinden oluşan detaylar görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hiçbir şekilde kimyasal içermeyen bitkisel mumları gözetiminiz altında çocuklarınızın ve sevimli dostlarınızın bulunduğu ortamda da kullanabilirsiniz. Kullanım esnasında is yapmayan ve kanserojen madde barındırmayan Seasons Candle mumları, soluduğunuz havayı asla tehdit etmemektedir.

Geri dönüşümlü hediye kutuları içerisinde %100 pamuktan yapılmış doğa dostu bez keseler içinde şık bir ambalajla sunulan ürünleri sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Seasons Candle Co. ürünlerine instagram üzerinden seasonscandleco hesap adıyla veya shopier.com/seasonscandleco online alışveriş sitesinden ulaşmanız mümkün.