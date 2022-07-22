

Doğa Koleji’nin iflası istendi



Son 7 yılda Türkiye'nin en yaygın özel okul ağını kuran Doğa Koleji için alacaklı bir şirket tarafından iflas davası açıldı. 13,5 milyon lira alacaklı olduğunu iddia eden bir şirket, yaygın eğitim kurumuna kayyum atanmasını da talep etti. Doğa Koleji adına yapılan savunmada ise, davacı tarafın herhangi bir alacağının bulunmadığı vurgulanarak “Esas olarak biz 130 milyon lira alacaklıyız” denildi.

Türkiye genelinde 100 kampüsü bulunan Doğa Koleji şimdilerde bir dizi davanın da odağında.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, anılan davaların önemli bir bölümü Doğa Koleji’ni bu yılın başında devralan Can Holding’e bağlı şirketle, yaygın eğitim kurumunun 20 kampüsünü devralan Dr. Halil Gürsoy arasında... Ulaşılan bilgilere göre, Doğa Koleji’nin geçen 7 Şubat’taki satışından bir ay önce 20 kampüs Halil Gürsoy’un şirketine devredildi. Anılan süreçte Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir vakıf bünyesindeydi.

Şubat başında el değiştirdi

ŞİRKETİN İFLASI TALEP EDİLDİ

Doğa Koleji’nin sahibi konumundaki Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ’nin hisseleri geçen 7 Şubat’ta Can Öğretim Kurumları İşletmecilik AŞ’ye geçti. Hisse devir işleminden 2 gün sonra, yani 9 Şubat’ta, Halil Gürsoy’a devri yapılan 20 okula ilişkin sözleşme noter kanalı ile feshedildi.

Taraflar arasındaki kriz de bu süreçten sonra baş göstermeye başladı. Dr. Halil Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Cemre Özel Eğitim ve Öğretim Şti., Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı İnovasyon AŞ’nin iflasını istedi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Gürsoy Cemre şirketine olan 13 milyon 322 bin liralık borcun ödenmediği öne sürüldü. Mahkemeye sunulan 6 Haziran tarihli dilekçede, şirket yönetimine kayyum atanması da talep edildi.

'129 MİLYON KAYIT PARASI TOPLADI'

İflas davasına Doğa Koleji adına savunma dilekçeleri sunuldu. Yapılan savunmalarda özetle “Davacın herhangi bir alacağı yok. Davacı Gürsoy Cemre, müvekkilden alacaklı olmak bir yana 130 milyon lira da borçlu. Davacı, devri yapılan okullarda erken kayıt bedellerini velilerden aldı. Söz konusu tutar da 129 milyon 477 bin 493 TL” denildi. Davanın reddine karar verilmesi istenen savunma dilekçelerinde, alacaklı olduğu iddia edilen tarafın kötü niyetli olduğu öne sürüldü. Savunma dilekçesinde, Doğa Koleji’nin Vakıfbank ile SGK’ya olan borçlarının ise yapılandırıldığı kaydedildi.

SENETLER İCRAYA KONULDU

Taraflar arasında anılan iflas istemli davanın yanı sıra milyonlarca liralık 7 senedin işleme konulması nedeni ile de karşılıklı bir dizi dava açılmış durumda. Arı İnovasyon AŞ, Gürsoy Cemre’nin toplam tutarı 14 milyon liralık senedini işleme koydu. Taraflar arasında söz konusu senetlerin işleme konulması nedeniyle, icra müdürlükleri ile icra hukuk ve ticaret mahkemelerinde birçok dava bulunuyor. Gürsoy Cemre şirketi adına senetlerin işleme konulmasına ilişkin yapılan savunmalarda “Söz konusu senetler teminat olarak verilmişti. İşleme konulamaz” denildi.

DURUŞMA EYLÜL AYI ORTASINDA

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsoy Cemre’nin tedbir talebini reddederken duruşma için 14 Eylül’e gün verdi. Mahkemeye talep ve savunmalarını sunan taraflar önümüzdeki eylül ayı ortasında yapılacak yargılamada karşı karşıya gelecek. Konuya ilişkin görüşlerini almak üzere aradığımız Doğa Koleji’nin avukatı, yargılamaya ilişkin görüş beyan edemeyeceğini kaydetti.