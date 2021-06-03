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Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan için 87 yıldır bilimden güç alan Redoxon, yeni reklam kampanyasının yüzü olarak Doğa Rutkay’ı seçti.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:57
Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti

Doğa Rutkay, Redoxon İçin Kamera Karşısına Geçti  “Ailecek Gardınızı Alın Gerisi Çözülür”

 

 

3 Haziran 2021- Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan için 87 yıldır bilimden güç alan Redoxon, yeni reklam kampanyasının yüzü olarak Doğa Rutkay’ı seçti. Özel yaşamında dengeli bir yaşam tarzını benimseyerek kendisine iyi bakmasıyla bilinen oyuncu Doğa Rutkay’ın yer aldığı reklam filminde izleyicilere, yeni başlayan her günün farklı zorlukları beraberinde getirebileceği, ancak biz kendimize iyi bakıp gardımızı aldıkça gerisinin bir şekilde çözüleceği hatırlatılıyor. Filmde Doğa Rutkay’a Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla gündemde olan Gülçin Kültür eşlik ediyor.  

Önceki yıl “Ailecek Gardınızı Alın” sloganıyla tüketicilerin karşısına çıkan Redoxon, yeni filminde “Ailecek gardını aldığında, kendine iyi baktığın sürece gerisi çözülür” diyor. Kırmızı Oda’daki oyunculuğuyla tanıdığımız Gülçin Kültür’ün ve Redoxon ailesinin de eşlik ettiği filmde, huzur ve mutluluğun gündelik, küçük pürüzlerle kaybolmayacağının altı çiziliyor.

Kırmızı Oda dizi entegrasyonuyla başlayan “Gerisi Çözülür” kampanyası, dizide Tuna karakterini canlandıran Gülçin Kültür ve Doğa Rutkay’ı bir araya getirdi. Rutkay ve Kültür uykusuzluk, kalabalık ortamlar, toplu taşıma gibi faktörler konu bağışıklık olduğunda bizi düşündürse de izleyiciye ne olursa olsun önce kendimize iyi bakmamız gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Çekimleri iki farklı mekânda, iki gün süren reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Atiye ve Hakan: Muhafız gibi ünlü Netflix yapımlarının da yönetmenliğini üstlenmiş Gönenç Uyanık oturuyor. 
Anahtar Kelimeler:
RedoxonDoga Rutkay
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