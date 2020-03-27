Doğa sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine destek oluyor 

Doğa sağlık çalışanlarına 'Siper' oluyor
Doğa Koleji, koronavirüsün salgın tehdidine karşı İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’in dijital üretim merkezi İTÜ Magnet FAB | TRİDİ öncülüğünde başlatılan yüz koruyucu maskelerin üretimine destek olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de başlanan tüm yüzü koruyabilen yüz kalkanı maskelerin üretimine Doğa Koleji, tüm kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcı aracılığıyla katkıda bulunacak.
ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ CEO’su Çınar Topaloğlu ürettikleri yüz kalkanının kullanım önceliğinin sağlık çalışanlarında olduğunu ifade ederek, Doğa Koleji’ne böylesi bir süreçte üretim faaliyetine destek oldukları için teşekkürlerini iletti.
Topaloğlu şu değerlendirmede bulundu: “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Yüz kalkanını ilk olarak aciliyeti olan hastanelere gönderiyoruz. Günlük üretim kapasitemizi artırdık. Projemize başlayalı 5 gün oldu. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde yüz kalkanını hastanelere gönderdik. Doğa Koleji’nin desteğiyle üretim kapasitemizin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüz kalkanlarını ücretsiz bir şekilde sağlık personeline ulaştırıyoruz"