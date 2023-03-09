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Doğadaki Lüks'ü su havzasına, dera yatağına dikmişler

İstanbul ormanlarını, su havzalarını yasal boşluklar, siyasal yakınlıklarla yıllardır yağmalayan inşaat şirketlerinin, dere yataklarına yaptığı konutları milyon dolarlık reklam kampanyaları ile sattığı ortaya çıktı.

09 Mart 2023 Perşembe 18:16
Doğadaki Lüks'ü su havzasına, dera yatağına dikmişler


Doğadaki Lüks'ü su havzasına, dera yatağına dikmişler

İstanbul'un oksijen deposu ve en yakın su kaynakları arasında yer alan Kemer Göleti çevresi, iktidara yakınlığı ile bilinen inşaat şirketleri tarafından adeta yağmalandı. Dere yataklarına, İstanbullu'nun içme suyunu sağlayan barajların hemen yakınını beton tarlasına çeviren şirketlere engel olması gereken Eyüp Belediyesi ise yağmayı teknik ve yasal gerekçelerle savundu.
Su havzasına lüks konut inşaatı
Uzmanlar, dere yataklarının ve su havzalarının yapılaşmaya açılmaması için üst üste uyarı yapıyor. AKP’nin betona prim veren anlayışı nedeniyle ekolojik alanların tahribatı sürüyor. Uzmanlar, inşaatın bulunduğu zeminde sıvılaşma riski olduğunu belirtti.

AKP iktidarı döneminde ormanlar ve su havzaları imara açılarak betonlaştı. Bunun bir örneği de Eyüpsultan Göktürk’te Kemer Country Göleti akış yönü ve Darıtartla Deresi havzasına bir inşaat firması tarafından, “Doğadaki Lüks” sloganıyla inşaa edilen lüks konutlar oldu. Uzmanlar Göktürk’te yapımına devam eden inşaatın bulunduğu alanın zemininde sıvılaşma riski bulunduğunu söyledi. 


Böyle bir yerde konut inşa edilmesinin doğru olmadığını ve riskli olduğunu söyleyen TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreter Yardımcısı Göktuğ Yeni, “Orada zemin etütlerine bakıldığında sıvılaşma riskinin çok yüksek olduğunu çok net göreceklerdir. Bu alanda yapılaşmaya gidilmesi şehircilik açısından kabul edilemez. İnşaat firması burada gerekli mühendislik önlemlerini aldık diyebilirler. Bu riski kabul ettik anlamına geliyor. Orman içerisinde tahribat yaparak bu alanı açmışlar ve daha fazla genişleme riskini de gözetmek gerekiyor. Planlama esasları bağlamında bu konuyu kabul edemeyiz. Tamamen rant nedeniyle böyle riskli bir yerde yapılaşmaya gerek duyuldu” ifadelerini kullandı.

‘YAĞMALAMADIKLARI YER YOK’

İnşaat için Eyüpsultan Belediyesi’nden ruhsat alındığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Filiz Gökçe, “Her türlü yasal izinleri var. Ancak su havzasına yapılmış. Bunların yağmalamadıkları hiçbir yer yok ki. Ormanlar da bu şekilde talan edildi. Deprem toplanma alanı da imara açıldı. İnşaat mühendisiyim. Normalde eğer teknik şartları sağladığınız zaman suyun içine de yapılır. Ancak toplumsal açıdan baktığınızda yanlış. Su havzaları bu şekilde imara açılırsa o su kaynağı başka yere gider. Su havzalarının kesinlikle imara açılmaması lazım” diye konuştu.

BELEDİYE SAVUNDU

Eyüpsultan Belediyesi İSKİ ve DSİ’nin görüşleri doğrultusunda arazinin Kasım 2016’da jeolojik ve jeoteknik etüdünün yapıldığını belirtti. Belediyeden “Söz konusu inşaata; 23.11.2016 onaylı Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına, 6.11.2022 tarih 18966 sayılı imar durum belgesine ve 21.10.2020 tarih E20200425127 sayılı İSKİ görüşüne göre 01.07.2021 tarihli 119597409 sayılı yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Söz konusu taşınmaz; imar planı, kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış olup bu doğrultuda inşai faaliyetini sürdürmektedir” açıklaması yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
GÖKTÜRKKemer
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