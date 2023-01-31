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Doğal gaz fiyatlarındaki gerileme henüz konut tarifelerine yansımadı

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Avrupa’da kaydedilen doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü ve fiyatların gerilediği seviyenin piyasaların yeniden dengeye ulaşma sürecini hızlandırdığını söyledi.

31 Ocak 2023 Salı 11:24
Doğal gaz fiyatlarındaki gerileme henüz konut tarifelerine yansımadı

Doğal gaz fiyatlarındaki gerileme henüz konut tarifelerine yansımadı


Dr. Mithat Bülent Özmen’in verdiği bilgilere göre Avrupa gaz fiyatları için gösterge kabul edilen Hollanda’daki TTF endeksinin geçen ekim ayında 161,90 Avro/MWh olan ortalaması, ocak ayının ilk 25 gününün sonunda 66,50 Avro/MWh’e geriledi.
 
Dr. Özmen, “Avrupa’daki fiyatların gerilediği seviye, sanayi kaynaklı bir resesyon riskini azalttı ve doğal gaz ile elektrik piyasaları beklenenden daha önce dengelenme sürecine girdi” dedi.
 
Fiyatlardaki düşüşte, kışın sert geçmemesinin ve Rus gazındaki azalmaya rağmen arz güvenliği ile risklerin düşük kalmasının etkin olduğunu söyleyen Özmen, tasarruf tedbirleri ile talebin baskılanmasının da bu düşüşte rolü olduğunu söyledi.
 

Dr. Özmen’in verdiği bilgilere göre TTF’te oluşan doğal gaz fiyatları, kasım ve aralık aylarını sırasıyla 126,52 Avro/MWh ve 115,79 Avro/MWh ortalama ile kapattı. Fiyatlar, 21 Aralık 2022 tarihinde uzun bir aradan sonra iki basamaklı sayılara geriledi ve içinde bulunduğumuz dönemde 55 – 60 Avro/MWh bandında seyrini sürdürüyor.
 
Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki gerilemenin, Türkiye’nin arz güvenliği için elzem olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarını da düşürdüğünü vurgulayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kış talebinin devreye girmesi ile birlikte TTF fiyatlarının altında oluşan LNG fiyatları ile TTF arasındaki makasın daraldığını vurguladı.
 
Doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün, Türkiye’nin de doğal gaz ithalat maliyetini azalttığını söyleyen Dr. Özmen, bu düşüşün henüz konut tarifelerine yansımamasıyla ilgili olarak, halihazırdaki yüksek oranlı sübvansiyonlara dikkat çekti.
 
Konut tüketimleri için doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanan gaz satış tarifesinin Türk Lirası bazında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 149,26 arttığına dikkat çeken Dr. Özmen, aynı dönemde dolar bazındaki artışın da yüzde 73,21 olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazDoğal Gaz
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