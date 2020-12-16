Doğal gaz ve kömür kullanımı azaldı, elektrikli ısıtıcılara rağbet arttı

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre 2020 yılı bugüne kadar kaydedilen en sıcak üç yıl arasında girmeye aday gösterildi. UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu geçiş sürecinde doğal gaz ve kömür gibi temel ısınma araçları yerine elektrikli ısıtıcılar kullanıldığını belirtirken kalitesiz ürünlerin taşıdığı risklere dikkat çekti.

İSTANBUL, 16 Aralık 2020 / B2PRESS - Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre salgın sürecinde dünya genelinde alınan sokağa çıkma yasağı gibi pek çok tedbire rağmen sera gazı etkisi artmaya devam ediyor. Araştırmalar 2020’nin bugüne kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu gösterirken, Türkiye’de de sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum karşısında vatandaş, doğalgaz ve kömür yerine daha az maliyetli alternatif ısınma yöntemlerini tercih ediyor. Yetkililer, özellikle elektrikli ısınma sistemlerini kullanırken kalitesiz ve dayanaksız ürün tercihinin, ısıtıcı kaynaklı kazalara davetiye çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

Isıtıcının kalitesi hayati önem taşıyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, “Sektördeki taklit cihazlar, maliyetin düşük tutulması için hem kalitesiz malzemelerden üretebiliyor hem de ısıtıcı içerisinde yer alan ışığın insan sağlığına uygunluğu göz ardı edililiyor. Sonucunda ise can güvenliği riske atılırken ısıtıcı kaynaklı elektrik kazaları her geçen dün daha da artıyor.” dedi.

Elektrikli ısıtıcılarda ısıtma teli filamentinin, ürün kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Mustafa Yeşil, “Bu tür malzemelerin kaliteli olması cihazdan çıkan ışık dalgasının insan sağlığına uygun, tedavi edici özellikte olmasını sağlar. Infrared ısınma olarak adlandırdığımız ışıkla ısıtma sistemini, Türkiye’de ilk kez uyguladığımızda ısıtma teli filamentini 17 kat daha pahalı malzemeden ürettik. Ancak bugün taklit ürünlerde maliyeti artırdığı için tercih edilmeyen bu detaylar, insanların sağlıksız ışığa maruz kalmasına sebep oluyor. Bunu, mikrodalgadan çıkan zararlı ışıklar gibi düşünebiliriz. Gözle görülmez ama baş ağrısı yapar, sağlığa zarar verir, yorgunluk yapar. UFO ışığı bunun tam tersi rahatlatıcı, zindelik, sağlık verici etkidedir. Aynı zamanda bu doğru dalgalar güvenliği de üst seviyede tutar” dedi.

Halk arasında ucuz olanın tasarruf sağlayacağına dair bir yanılgı olduğuna da değinen Yeşil, “Halkın ucuz olanı tercih etmeye alıştığını ve bu sayede tasarruf sağladığını düşündüğünü görüyoruz. Oysa elektrikli ısıtıcıdan tasarruf yapmaya çalışmak büyük bir hatadır. Aksine; kalitesiz ve ucuz ısıtıcı enerji tüketimi ile zarara uğratır, çabuk bozulur ve en önemlisi, bozulurken elektrik çarpması, kablo yanması, yangın gibi risklere neden olur. Isıtıcı kaliteli ve uzun ömürlü olmalıdır. Kaliteli ısıtıcılar onlarca yıl gidebilir. Dolayısıyla esas tasarruf sağlayan, bir ısıtıcının güvenliği ve kalitesidir. Üstelik bu kriterler, hayati önem de taşır.”diye ekledi.

Çağın ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden yapılanma sürecine girildi

UFO olarak Türkiye’de yeniden büyüme kararı verdiklerini de açıklayan Mustafa Yeşil, “Çağın ihtiyaçlarına çağa uygu teknolojilerle yanıt vermek, insana hizmet eden yapının en temel sorumluluğu. UFO olarak bizler de yeniden yapılanma sürecine girdiğimiz bu dönemde departmanlarımızı ve üretimimizi de yapılanma sürecine dahil ettik. Bayilik sistemini de yeniden hayata geçirmek üzere Türkiye’nin her yerinde gerekli çalışmaları başlattık. Günümüz bayilik sisteminin eksiklerini ve yetersizliklerini baz alarak, geleceğe yönelik, teknolojik ve yenilikçi iş birliklerini yapmak üzere geleceğin bayilik sisteminin adımlarını attık. Ürünlerimizin kalitesini ise yıllardır olduğu gibi en üst seviyede tutmayı, sektörel yenilikleri ilk sıradan takip etmeyi sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken temel hedefimiz, müşteri memnuniyetini sözde değil özde sağlamak.” ifadelerini kullandı.