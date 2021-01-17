Doğal taş işleyerek rekor kırdılar | 1 milyar dolarlık satış





Türk doğal taş sektörünün işlenmiş ürün ihracatı 2020 yılında yüzde 7 artarak 1 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin işlenmiş doğal taş ihracatı ise; yüzde 12'lik artışla 426 milyon dolara tırmandı. EMİB'in 2020 yılı ihracatında işlenmiş doğal taşın payı yüzde 73'e çıktı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan covid-19 virüsünden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Türk doğal taş sektörü, 2020 yılında Çin'e yaptığı ihracatta yüzde 22'lik kan kaybı yaşadı. Çin'e 695 milyon dolar olan ihracatı 540 milyon dolara gerileyen Türk doğal taş sektörü, işlenmiş ürüne ağırlık vererek yeni pazarlara açılarak pandeminin yol açtığı yaraları sardı.

Türk doğal taş ihracatı 2020 yılında yüzde 7'lik azalışla 1 milyar 736 milyon dolar olurken, işlenmiş doğal taş ihracatı yüzde 7'lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara yükseldi.

İşlenmiş ürün ihracatındaki başarısı EMİB'i zirveye taşıdı

Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatı 2019 yılında yüzde 53 paya sahipken, 2020 yılında işlenmiş doğal taş ihracatı yüzde 61'e çıktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2020 yılında 582 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla Türkiye'de doğal taş ihracatının lideri olurken, 426 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatıyla da başarısını taçlandırdı. EMİB'in ihracatının yüzde 73'ü işlenmiş doğal taş ürünlerinden oluştu.



Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün ihracatından Çin'in yüzde 40 pay aldığını, bu nedenle pandeminin etkilerini 2020 yılının başında hissettiklerini, hızlı bir şekilde pozisyon alarak işlenmiş ürün ihracatında yakaladıkları başarıyla çok hızlı toparlandıklarını, "kayıp yıl" olarak nitelendirilen 2020 yılını çok az hasarla atlattıklarını kaydetti.



Doğal taş sektörünün 2020 yılı performansını "İnanılmaz bir başarı" olarak tanımlayan EMİB Başkanı Kaya, "Türk doğal taş sektörünün 2020 yılındaki başarma arzusu, 2021'e daha da umutla bakmamızı sağlıyor. 2020 yılında Katar veVietnam'a sektörel ticaret heyeti düzenledik. Vietnam'a çok başarılı bir sanal ticaret heyeti organizasyonu yaptık. Sektörümüz pandemi şartlarında dijitalleşmeye hızlı uyum sağladı. Başarımızda dijitalleşmeye hızlı adapte olmamızda etkili oldu. "İnadına üretim, inadına ihracat" mottosuyla 2021 yılında dijital pazarlamaya yoğunlaşarak doğal taş ihracatında 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

İşlenmiş doğal taş ihracatında ABD, S. Arabistan ve İsrail zirvede yer aldı



İşlenmiş doğal taş ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 325 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, ABD'ye işlenmiş doğal taş ihracatı yüzde 14 artış gösterdi. 2019 yılında 125 milyon dolarlık işlenmiş Türk doğal taşı talepeden Suudi Arabistan, 2020 yılında yüzde 11'lik yükselişle 139 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithal etti. Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatının üçüncü basamağında 74 milyon dolarlık tutarla İsrail yer aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin işlenmiş doğal taş ihracatında ilk sırayı 165 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri alırken, İsrail'e 43,4 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ürünleri gönderildi. Fransa, Egeli maden ihracatçılarından 35,5 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş satın alarak listede üçüncü sıranın sahibi oldu.

