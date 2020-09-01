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Doğal taşlar kullanım alanına göre değerlendirilmeli

Doğal taşları kaliteli ya da kalitesiz olarak sınıflandırmak yerine kullanım açısından değerlendirmek gerektiği belirtilirken, doğal taşların kullanım alanlarına göre uzun ömürlü ve kaliteli oldukları kabul ediliyor.

01 Eylül 2020 Salı 14:45
Doğal taşlar kullanım alanına göre değerlendirilmeli

Doğal taşlar kullanım alanına göre değerlendirilmeli”

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Efesus Stone, doğal taşları işleyerek farklı projelere değer katıyor. Firmanın ürün portföyünde, oluşum şekli ve yapısı bakımından dünyanın en kaliteli mermerlerinden biri olan Afyon beyaz mermeri bulunuyor. Efesus Stone Genel Müdürü Bilgehan Uysal, “Doğal taşları kaliteli ya da kalitesiz olarak sınıflandırmak yerine kullanım açısından değerlendirmek gerekir. Doğal taşlar, kullanım alanlarına göre uzun ömürlü ve kaliteli olurlar.” dedi.

Reisoğlu Mermer, 1943 yılından günümüze Efesus Stone markası ile faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında inşaat dünyasının, mimarların ve tasarımcıların istek ve ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap veren; dünya çapında doğal taş pazarlarında aranılan bir markadır. Müşterilerine en iyi ve en kaliteli ürünleri sunma vizyonu ile yola çıkan firma, 77 yıllık tecrübesini yeni trendlerle buluşturuyor. Efesus Stone’un işlediği doğal taş türleri arasında; mermer, traverten, bej mermer, granit, kireç taşı, bazalt, andezit, onyx gibi taş türleri bulunuyor. Bu doğal taşlardan yaklaşık 150 çeşit taş koleksiyonu oluşturan firmanın ürün portföyünde; yer ve duvar kaplamalarından plakalara, dekoratif ürünlerden mozaiklere, CNC projelerinden su jeti ürünlerine kadar birçok ürün bulunuyor.

“Doğal taşlar uygun yerde kullanılmazsa ömrü kısalır”

Doğal taşlarla katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkaran Efesus Stone, “İhracatçı kimliğimizle hedef kitlemiz; uluslararası pazarlarda toptancılar, perakendeci firmalar ve inşaat firmalarından oluşuyor. Prestijli projelerde ulusal ve uluslararası mimarlık ve inşaat firmaları hedef kitlemizi oluşturuyor. Profesyonel bir ekiple işlediğimiz değerli doğal taşlarla yurt içi ve yurt dışı projelere değer katıyoruz.” şeklinde konuştu.

Uysal, şöyle devam etti; “Doğal taşları kaliteli ya da kalitesiz olarak sınıflandırmak yerine kullanım açısından değerlendirmek gerekir. Doğal taşlar, kullanım alanlarına göre uzun ömürlü ve kaliteli olurlar. Taşı, yapısına uygun olmayan bir yerde ve taşa uygun olmayan bir yüzeyde kullanırsanız, kullanım ömrünü kısaltmış olursunuz. Bu sebeple kullanım alanlarına göre ürün öneriyoruz.”

“Afyon beyaz mermeri dünyanın en kaliteli mermerlerinden biridir”

Oluşum şekli ve yapısı bakımından dünyanın en kaliteli mermerlerinden biri olan Afyon beyaz mermerini ürettiklerini ifade eden Bilgehan Uysal, “Afyon mermeri, kullanıldığı yerlerde yıllarca ihtişamını koruyan bir taş türüdür. Bu mermer türü ince kristalli, sert yoğunlukta bir yapıdadır. Dünyada muadilleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Afyon beyaz mermeri ile yüksek kalite standartlarında ürünler üretiyoruz.” diye konuştu. En önemli faaliyet alanlarının ihracat olduğunu belirten Uysal, “Orta Doğu’dan Avrupa’ya; Uzak Doğu’dan ABD’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Her işletmede olduğu gibi ihracatımız pandemi sürecinden etkilendi. Ancak, şimdi yoğun bir şekilde üretimimize devam ediyoruz.” sözlerini kaydetti.

Efesus Stone Genel Müdürü Bilgehan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı; “Doğal taş rezervi olan birçok diğer ülke bize rakip olan ülkelerdir. Ancak; ülkemizde yüksek kalite standartlarında üretim yapıldığı, rezerv ve çeşitlilik bakımından bu ülkelere göre daha avantajlı bir konumda yer aldığımız için bu rekabetten ülke olarak daha az etkileniyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Taş
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