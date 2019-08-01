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Doğalgaz'a gece yarısı zam geldi

BOTAŞ bugünden itibaren evlerde ve sanayi üretiminde kullanılan doğalgaz satış fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Konutlarda zam oranı yüzde 15'e yakın

Doğalgaz'a gece yarısı zam geldi

BOTAŞ bugünden itibaren evlerde ve sanayi üretiminde kullanılan doğalgaz satış fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Konutlarda zam oranı yüzde 15'e yakın

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:42
Doğalgaz'a gece yarısı zam geldi

Doğalgaz'a gece yarısı zam geldi


Yerel seçimler öncesi bekletilen enerji zamları yeni yeni uygulamaya giriyor. Enerji tüketiminin azalmasına rağmen, BOTAŞ bugünden geçerli olmak üzere konutlar ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. BOTAŞ'ın doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu..

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama yüzde  14.97 oranında artış yapılmıştır. Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler.

Organize Sanayi Bölgeleri... CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama yüzde 13.73 oranında artış söz konusudur. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.

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