Doğalgaz'a yüzde 14.9 zam, Bakan zam yok demişti, bir ayda 2 kez geldi

Doğalgaz'a yüzde 14.9 zam, Bakan zam yok demişti!

Türkiye dünden itibaren akaryakıt fiyatlarına bir ayda 3'ncü kez yapılan zamların ardından bugün de doğalgaz zammıyla güne başladı. Bir ayda ikinci kez yapılan zamlarla birlikte doğalgaz satış fiyatları yüzde 30 oranında arttırıldı. Yarından geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatları yüzde 14.9 oranında artırıldı.

Yerel seçimler öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak sözü havada kaldı. Dönmez'in açıklamasının üstünden 5 ay geçmeden hem elektriğe hem de doğalgaza zam geldi. Doğalgaz'a en son zam 1 ay önce yüzde 14.97 oranında yapılmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı duyurdu.

EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi. Doğalgaz'a en son 1 Ağustos'ta 2019'da yüzde 14,97 oranında zam gelmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Mart 2019 tarihinde yaptığı açıklamada "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Bu arada Türkiye'nin petrol ithalatının kullanım azlığı nedeniyle bir önceki yıla oranla yüzde 7 azaldığı açıklandı. Son doğalgaz zammının ardından yaklaşan kış mevsiminde vatandaşlar alternatif tüketim modelleri arıyor.