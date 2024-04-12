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Doğalgaz'da evlere verilen indirim sona eriyor

Türkiye genelinde 20 milyon haneye genel seçimden önce verilmeye başlanan 25 mekreküplük ücretsiz doğalgazs dağıtımı sona eriyor

12 Nisan 2024 Cuma 14:49
Doğalgaz'da evlere verilen indirim sona eriyor






Doğalgaz'da evlere verilen indirim sona eriyor


Genel seçimler öncesi dağıtımına başlanan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Böylece bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. 

Bu nedenle 19,7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Daha sonra yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu müjdeden faydalanması sağlanmıştı. 

Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023’te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz
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