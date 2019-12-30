Doğalgaz Dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı TSKB’den

150 Milyon TL tutarındaki ihraç aynı zamanda enerji sektöründe de ikinci Kira Sertifikası ihracı olma özelliği taşıyor. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında Kira Sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin doğalgaz altyapı yatırımlarının finansmanında kullanması amacıyla 150 Milyon TL tutarında Kira Sertifikası (Sukuk) ihracına aracılık etti. Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde ise ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer yaratılması hedefleniyor. Böylece, yeni hat iletilen yerlerde kömür kullanımı azaltılarak, karbon salımının düşürülmesine de önemli katkı sağlanmış olacak.

İki yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel getiri ödemeli, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırımcılara yapılan ihraç, aynı zamanda TSKB’nin de ilk Kira Sertifikası ihracı oldu. 27 Aralık tarihli ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak yaratmış olmaktan dolayı mutluyuz. 100 milyon TL kaynak sağlama hedefiyle yola çıktığımız ihraçta yatırımcılardan yoğun talep gelmesi sayesinde ihraç tutarı 150 milyon TL olarak gerçekleşti. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında Sukuk ihraçları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Palmet Gaz A.Ş. hakkında:

Türkiye’nin en köklü enerji şirketleri arasında olan Palmet Enerji A.Ş. bünyesinde yer alan Palmet Gaz Grup A.Ş., doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren iştiraklerin çatı kuruluşu olarak 2014 yılında kurulmuştur. Şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini yürüten Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin 2018 yılında toplam doğalgaz dağıtım hacmi 1,6 milyar m³ seviyesindedir.Yaklaşık 365.000 abonesi bulunan Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye bağlı şirketler güncel EPDK verilerine göre Türkiye’deki doğalgaz dağıtımının %6,58’ini gerçekleştirmektedir.

TSKB Hakkında:

TSKB, 1950'den bu yana, kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri sunarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlamaktadır. Uluslarüstü finans kurumları ile geliştirmiş olduğu uzun soluklu iş ortaklıkları kapsamında küresel fonları Türk iş dünyasının yatırımları ile buluşturan TSKB, uzun vadeli kredilerin yanı sıra yatırımların finansal, teknik ve çevresel sürdürülebilirliği için özel danışmanlık çözümleri de sunmaktadır. TSKB ayrıca nitelikli yatırım bankacılığı hizmetleriyle Türk ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için değer yaratmaktadır. Küresel olarak kabul görmüş sürdürülebilirlik uygulamalarını ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla bankacılık süreçlerine entegre eden TSKB, iş dünyasının düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için kaynak sağlamaktadır. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası, finans sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip ilk Türk bankası gibi başarılara imza atmış olan TSKB, 2016 yılında uluslararası piyasalarda ihraç ettiği ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ile ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiştir. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek derecelendirmeye sahip kurumlardan biri olan TSKB, ayrıca, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. TSKB, başarılı uygulamaları ile bugüne dek Euromoney, Financial Times, IFC, CDP, Global Capital, IFR-Thomson Reuters ve Bonds&Loans gibi uluslararası platformlar tarafından pek çok ödüle layık görülmüştür.